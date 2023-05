Napoliju uspelo, kar mu ni še nikoli, kazen Juventusu

Italijanski prvak Napoli je v 36. krogu italijanske serie A s 3:1 premagal Inter in tako v eni sezoni premagal vseh 19 tekmecev v italijanskem prvenstvu, kar mu ni uspelo še nikoli. Potem ko je športno razsodišče italijanske nogometne zveze (FIGC) Juventusu v ponedeljek zaradi nepravilnosti pri poslovanju odvzelo deset točk, je drugi Lazio, na mestih za ligo prvakov pa sta dva kroga pred koncem še Inter in Milan. Nogometaši Rome so na prvi ponedeljkovi tekmi zgolj remizirali s Salernitano (2:2), za katero Domen Črnigoj ni igral. Juventus se meri z Empolijem.

Nedelja, 21. maj:

Italijanski prvak je znan že dva tedna. To je Napoli, ki je v nedeljo na 36. tekmi dosegel 27. zmago v serie A. Za to je prvič po štirih letih v tem tekmovanju premagal Inter Samirja Handanovića, ki je srečanje spremljal na klopi za rezervne igralce. Neapeljčani so tako končali zmagoviti niz milanske ekipe, ki je na gostovanje prišla na krilih osmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih – prebila se je tudi v finale lige prvakov. Napoliju je uspelo nekaj, kar mu ni še nikoli, prvič v sezoni je premagal vseh 19 italijanskih nasprotnikov. Zmago proti Interju, ki je od 41. minute igral z igralcem manj, so si priigrali v zaključku tekme. Romelu Lukaku je v 82. minuti izenačil (1:1), Giovanni Di Lorenzo je v 85. zadel za vodstvo z 2:1, končnih 3:1 pa je v sodnikovem dodatku postavil Gianluca Gaetano.

Spodrsljaj Interja je izkoristil Lazio, ki je zvečer igral v Vidmu. Pri domačih sta dvoboj začela tudi Jaka Bijol in Sandi Lovrić, odigrala sta vso tekmo. Odločitev je padla v 61. minuti, ko je Ciro Immobile izkoristil enajstmetrovko.

Olivier Giroud se je ob zmagi Milana podpisal pod hat-trick. Foto: Guliverimage AC Milan se je v velikem slogu pobral po slovesu od lige prvakov. Milančani so pred domačimi navijači s 5:1 ugnali Sampdorio, pri kateri je slovenski vratar Martin Turk sedel na klopi za rezerve. Gostitelje je že v deveti minuti v vodstvo popeljal Rafael Leao, a je na drugi strani v 20. minuti odgovoril Fabio Quagliarella. Nato je do konca polčasa za Milan dvakrat zadel Olivier Giroud (enkrat z enajstmetrovke), ki je v drugem polčasu zadel še enkrat in se podpisal pod hat-trick. Ob njem je bil natančen še Brahim Diaz.

Italijansko prvenstvo, 36. krog:

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj:

Nedelja, 21. maj:

Ponedeljek, 22. maj:

Lestvica: