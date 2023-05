Medtem ko je odločitev o prvaku Italije že padla, ekipe bijejo hud spopad za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Poraz sta si v 35. krogu serie A privoščila AC Milan in Atalanta. Nogometaši Lazia so krog odprli z neodločenim izidom proti Lecceju (2:2). S tem so zamudili priložnost za skok na drugo mesto razpredelnice, ki ga še naprej zaseda Juventus. Pravzaprav so celo padli na četrto, saj je v soboto zvečer z zmago s 4:2 nad Sassuolom na tretje skočil Inter.