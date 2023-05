Po razočaranju, so navijači Milana postrojili igralce #video

Potem ko so nogometaši Spezie v 35. krogu italijanskega prvenstva presenetili AC Milan in ga premagali z 2:0, so navijači rdeče-črnih svoje igralce poklicali na zagovor. Dogajanje ob igrišču že preiskuje Italijanska nogometna zveza, ki želi ugotoviti, ali so navijači nogometašem grozili ali so jih predvsem spodbujali.

Spezia je rdeče-črne ugnala brez pomoči Tia Cipota, gola pa sta v 75. in 85. minuti dosegla Przemyslaw Wisniewski in Salvatore Esposito. Spezia, ki je tako prekinila niz osmih zaporednih porazov, je kljub zmagi ostala na 18. mestu, ki še vodi v drugo ligo.

AC Milan ultras addressed their manager and players at full-time after their 2-0 defeat to 18th-place Spezia 😳❌ pic.twitter.com/kLHU3EBkXJ — SPORTbible (@sportbible) May 14, 2023

A bolj kot dogajanje na igrišču domišljijo buri dogajanje ob njem. Po slabi igri Milana so morali nogometaši in njihov glavni trener Stefano Pioli stopiti pred najbolj skrajno vejo svojih navijačev, ki so se pripeljali na tekmo v goste.

Video, ki ga objavljamo v prispevku prikazuje, kako so nogometaši in strokovni štab pozorno prisluhnili svojim navijačem, ni pa jasno, kaj so jim ti sporočili.

Kot poroča Sky Sports so se navijači AC Milana zaradi te poteze znašli pod drobnogledom Italijanske nogometne zveze, ki naj bi preučila, ali so navijači nogometašem grozili ali so jim le namenili besede spodbude.

