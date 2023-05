Čakal kar 390 dni, nato v solzah zapuščal igrišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Paul Pogba, še v prejšnji sezoni nogometaš Manchester Uniteda, v zadnjem obdobju nima sreče z zdravjem. Nazadnje je od prve minute v dresu rdečih vragov zaigral lanskega aprila proti Liverpoolu, nato pa se prvič po tem v začetni enajsterici znašel šele po 390 dneh. Trener Massimiliano Allegri, ki mu je zaradi pogostih zdravstvenih težav v tej sezoni ponujal le drobtinice (devet nastopov, skupno pa je odigral le 150 minut), ga je uvrstil v udarno postavo.

Allegri: Žalostni smo, a ga bomo znova čakali

30-letni Francoz je na srečanju proti Cremoneseju tako le dočakal trenutek, po katerem je hrepenel celotno sezono. Zato je bilo razočaranje še toliko večje, ko si je že na začetku srečanja poškodoval stegensko mišico (kvadriceps) in moral zapustiti zelenico po 24 minutah. Namesto njega je v igro vstopil Poljak Arkadiusz Milik. Francoz ni skrival solza, zdravje ga je ponovno pustilo na cedilu.

Paul Pogba je proti Cremoneseju odigral le dobrih 20 minut. Foto: Reuters

"Zelo smo razočarani, saj mu je šlo dobro. Žalostno je, kar se mu dogaja, saj je moral prestati marsikaj, da se je vrnil na igrišče. Žalostni smo, a ga bomo znova čakali," mu trener Allegri stoji ob strani in zagotavlja, da bodo v klubu naredili vse, da se dolgoletni francoski reprezentant, ki je leta 2018 postal tudi svetovni prvak, čim prej vrne na igrišča. Lani je zaradi poškodbe mišice izpustil nastop na SP v Katarju, kjer so galski petelini branili svetovni naslov in se morali po napetem finalu z Argentino zadovoljiti z drugim mestom.

Juventus je v nedeljo doma premagal Cremonese z 2:0, oba zadetka pa dosegel v drugem polčasu. V polno sta zadela Nicolo Fagioli in Bremer. Stara dama je na lestvici zadržala visoko drugo mesto. Če bo obveljalo pri odločitvi, da ji vendarle ne bodo odvzeli 15 kazenskih točk, se ji tako obeta visoka uvrstitev, s katero si bo zagotovila nastop v ligi prvakov.

Juventus je proti Sevilli izenačil v izdihljajih srečanja v režiji podajalca Paula Pogbaja in strelca Federica Gattija. Foto: Reuters

V četrtek črno-bele čaka povratna polfinalna tekma lige Europa. Gostovala bo pri Sevilli, prejšnji teden pa se je dvoboj v Torinu končal brez zmagovalca (1:1). Pogba je takrat odigral zadnjih 20 minut, za Juventus pa je v sedmi minuti sodnikovega podaljška izenačil Federico Gatti prav po podaji 30-letnega Francoza.