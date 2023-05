Čeferin videl zmago Rome, Juventus zabil v 97. minuti

Največja zanimanja je veljalo za dvoboj Rome in Bayerja, zaradi trenerja Rimljanov Joseja Mourinha. Prvi polčas se je končal brez golov, prvi strel v okvir vrat pa so imeli gostje. Streljal je Florian Wirtz, a je bil vratar Rui Patricio na pravem mestu (sedma minuta). Še lepša obramba pa je v 19. minuti uspela Lukašu Hradeckemu. Ubranil je strel z glavo Rogerja Ibañeza. To sta bila pa tudi oba strela v okvir gola v prvem polčasu.

Edoardo Bove Foto: Reuters Tekmo, ki jo je na tribuni spremljal tudi predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, je v 63. minuti odločil Edoardo Bove. Odbitek je potisnil za hrbet Hradeckega. Sploh prvi evropski gol za 20-letnega Italijana in to kako pomemben. Roma se je zadovoljila s prednostjo 1:0, se povsem zaprla in pri tem ni bila kaznovana. Bayer je sicer imel v nadaljevanju tri lepe priložnosti, a ni zadel, niti Jeremie Frimpong v 87. minuti. Vratarja je premagal, a je z golove črte žogo izbil eden od branilcev.

Pred tekmo govorice, ali bo Mourinho odšel s PSG

Jose Mourinho Foto: Reuters Vodstvo PSG bi lahko v naslednjo sezono vstopilo z novim trenerjem. Stolček Christopha Galtierja se trese, razočaranje zaradi hitrega izpada iz lige prvakov, Parižani so izpadli že v osmini finala, je veliko. Je francoski klub v želji, da bi na Park princev pripeljal enega najbolj slovitih trenerjev, stopil v stik z Mourinhom? "Če so me iskali, me niso našli, saj nisem z njimi nikdar govoril," je za Sky Sport Italia odvrnil strateg Rome, ko so ga vprašali, ali so resnična namigovanja, da se zanj zanima PSG.

Portugalski trener ima z Romo sklenjeno pogodbo do leta 2024. V večnem mestu se počuti imenitno, čeprav je od vodstva kluba pričakoval več posluha za nakup dodatnih okrepitev. Navijači in nogometaši ga obožujejo, čeprav trenutno ni med najboljšimi štirimi klubi serie A, pa se lahko pohvali tudi z evropskimi uspehi. Lani je tako osvojil konferenčno ligo, letos skuša evropsko ligo. To mu skuša v polfinalu preprečiti nekdanji varovanec Xabi Alonso. Nekdanji španski reprezentant je z Mourinhom sodeloval pri madridskem Realu (2010–2013). Zelo spoštuje Bayer Leverkusen, ki je jeseni pokvaril načrte Oblakovem Atleticu v ligi prvakov, v svojem slogu pa izrazil navdušenje nad hitrostjo njihovih igralcev.

Sevilla igra za sedmi naslov v evropski ligi

Youssef En-Nesyri Foto: Reuters Rekorder tekmovanja, šestkratni zmagovalec evropske lige Sevilla, je v četrtfinalu izločila favorita Manchester United. Juventusovo mrežo je v Evropi težko zatresti, zlasti iz igre. Na zadnjih petih tekmah stara dama iz igre ni prejela niti enega gola. Andaluzijcem je uspelo! V 26. minuti je podal Lucas Ocampos, iz neposredne bližine pa je zadel maroški reprezentant Youssef En Nesyri. To je bil tudi izid prvega polčasa, a bi lahko Sevilla vodila tudi z 2:0. V 39. minuti je pod prečko streljal Ivan Rakitić, a je vratar Wojciech Szczesny njegov strel branil. Najlepšo priložnost Juventusa je imel Dušan Vlahović, a je v 19. minuti sprožil prek gola.

Torinčani so v drugem polčasu odločneje krenili proti nasprotnikovemu golu. Žogo so imeli v posesti kar 65-odstotkov časa. V okvir gola so sprožili dvakrat, zadeli pa šele v sedmi minuti sodnikovega dodatka. Paul Pogba je po izvajanju kota poskrbel za lep predložek, Federico Gatti pa je z glavo žogo zabil v gol. V Sevillo tako stara dama odhaja z remijem 1:1.

Povratni tekmi bosta prihodnji četrtek, 18. maja.

Liga Europa, polfinale (prve tekme):

Četrtek, 11. maj: