Fiorentina in West Ham favorita, a ...

Lani je konferenčno ligo osvojila Roma, kdo jo bo letos, v njeni drugi izvedbi? Kandidati so le še štirje. Danes bosta skušala na uvodnih polfinalnih dejanjih prednost domačega igrišča izkoristiti Fiorentina in West Ham. Italijanski predstavniki bodo v Toskani gostili švicarski Basel, Londončane pa čaka spopad z nizozemskim klubom AZ Alkmaar, katerega mladinci so v tej sezoni dosegli imeniten uspeh, saj so osvojili mladinsko ligo prvakov.