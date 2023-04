Najlažje delo čaka Fiorentino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo odločalo o polfinalistih tudi v konferenčni ligi. Na prvih četrtfinalnih tekmah sta si največjo prednost ustvarila Fiorentina in Anderlecht. Vijolice iz Toskane so na Poljskem nadigrale Lech in zmagale s kar 4:1, belgijski velikan iz Bruslja, ki jo je letos v Evropi zagodel Anteju Šimundži, ko je še vodil Ludogorec, pa je sosede iz Alkmaarja ugnal z 2:0. West Ham je favorit proti Gentu (1:1), francoski Nice pa proti Baslu (2:2).