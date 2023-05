Slabe novice za Juventus, ki je po odbitku desetih točk zdrsnil na sedmo mesto

Športno razsodišče italijanske nogometne zveze (FIGC) je Juventusu iz Torina zaradi nepravilnosti pri poslovanju v zadnjih letih odvzelo deset točk. To pomeni, da nogometni velikan iz Torina po današnji kazni nima več zagotovljenega mesta v ligi prvakov v sezoni 2023/24. Ob tekmi manj - drevi ob 20.45 bo gostoval pri Empoliju - in točkovnem odbitku je z drugega zdrsnil na sedmo mesto Serie A, trenutno je pri 59 točkah.

Sodišče je oprostilo sedem nekdanjih klubskih funkcionarjev Juventusa, vključno z nekdanjim zvezdnikom in direktorjem Pavlom Nedvedom, za katerega so tožilci zahtevali osemmesečno prepoved delovanja v športu. Poleg Nedveda so bili oproščeni tudi Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio in Enrico Vellano.

Italijanska nogometna zveza je 20. januarja letos stari dami iz Torina zaradi nedovoljenih prestopov odvzela 15 točk, a je razsodišče italijanskega olimpijskega komiteja (Coni) v drugi polovici aprila preklicalo kazen in primer vrnilo v prizivno sodišče FIGC, ki je 36-kratnemu italijanskemu prvaku danes odvzelo deset točk.

