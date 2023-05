Sevilla po drami izločila Juventus, Roma v finale z neverjetnim "bunkerjem"

V finalu evropske lige se bosta 31. maja v Budimpešti pomerili Roma in Sevilla. Sinovi volkulje so v Leverkusnu ubranili prednost (1:0) s prve polfinalne tekme proti Bayerju. Mreži sta ostali nedotaknjeni (0:0), Roma pa je pod vodstvom Joseja Mourinha zaigrala izrazito obrambno. Razmerje strelov na gol je znašalo 22:1 v korist nemškega kluba, a tudi to ni Bayerju pomagalo do finala. Sevilla, s šestimi naslovi rekorder tekmovanja, je po podaljških strla odpor Juventusa- Na prvi tekmi v Torinu ni bilo zmagovalca (1:1), tako je bilo tudi po rednem delu povratne tekme, na kateri so prvi dosegli zadetek gostje, v podaljšku pa je postal veliki junak Erik Lamela.

Znana sta oba finalista lige Europa, drugega največjega evropskega tekmovanja, katerega prvak si bo v prihodnji sezoni zagotovil nastop med evropsko elito. To je še kako hvaležen podatek tako za Romo kot tudi Sevillo, ki sta v svojih prvenstvih daleč od želenega četrtega mesta. Italijanski klub je v serie A šesti, španski pa v la ligi šele deseti.

Dušan Vlahović je popeljal Juventus v vodstvo, a so gostje vodili le šest minut. Foto: Reuters

V Andaluziji se je še enkrat več izkazalo, kako je Sevilla specialist za evropsko ligo. To tekmovanje je osvojila že šestkrat in je rekorder tekmovanja, na domačem stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan pa je v zadnjem obdobju nepremagljiva. Na 19 tekmah je vknjižila 17 zmag in dva remija. Do zadnje je prišla šele po podaljšku, na tekmi pa se je sprva smejalo gostom iz Italije.

Prvi polčas je bil dinamičen, a se je končal brez zadetkov, v drugem pa so prvi zadeli v polno nogometaši Juventusa. Med strelce se je vpisal mladi Srb Dušan Vlahović. Veselje Stare dame pa ni trajalo dolgo, že po šestih minutah je rezultat izenačil rezervist Suso, ki je vstopil v igro le 13 minut pred zadetkom. V podaljšku je zmagovalca v 95. minuti odločil Erik Lamela. Argentinec je premagal Wojciecha Szczesnyja, poskrbel za delirij domačega občinstva in nov uspeh v ligi Europa. Trener Jose Luis Mendilibar je Sevillo vodil na 12 tekmah, dobil pa jih je kar osem.

V 37. minuti je moral Juventus opraviti prvo menjavo. Zvezni igralec Nicolo Fagioli jo je skupil po trku z Nemanjo Gudljem in zapustil igrišče na nosilih. Po prvih informacijah je utrpel poškodbo ključnice. Namesto njega je v igro vstopil Leandro Paredes. Foto: Reuters

Mourinho: Želimo zmagati za svoje navijače

Navijači Romo bodo še drugič zapored spremljali ljubljence v finalu evropskega tekmovanja. Foto: Reuters Pred srečanjem je Jose Mourinho, sloviti trener sinov volkulje, v šaljivem tonu Romo že proglasil za zmagovalko tekmovanja. ''Če bi v ligi Europa igrali le tisti klubi, ki so tudi začeli tekmovanje, bi bila lovorika že naša,'' je 60-letni Portugalec, ki je pogosto brez dlake na jeziku, opozoril na dejstvo, kako je Roma kot edini polfinalist v evropski ligi odigrala že 14 tekem, preostala trojica pa jih je manj, saj se je ligi Europa pridružila šele spomladi, šele po nastopu v skupinskem delu lige prvakov, kjer so tako Bayer, Juventus kot tudi Sevilla zasedli tretje mesto. Po njegovem mnenju bi bila tako lovorika Rome vrednejša od tiste, če bi jo osvojil kdo drug.

''Želimo zmagati za svoje navijače. So izjemni in si zaslužijo srečo. Bomo pa morali odigrati zelo dobro tekmo, če želimo napredovati v finale,'' je želel Mourinho spraviti v dobro voljo vročekrvne navijače. To mu je tudi uspelo. Cilj je uresničil z zelo obrambno naravnano taktiko, v kateri je tekmecu prepustil posest žoge (72 proti 28 odstotkov), Bayer pa je bil tudi neizmerno nevarnejši tekmec.

Veselje nogometašev Rome po težko prigaranem napredovanju v finale lige Europa. Na dvoboju v Nemčijo je pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Foto: Reuters

Najbližje zadetku je bil Moussa Diaby, ki je v 12. minuti zatresel okvir vrat. Proti vratom Rome je Leverkusen usmeril kar 22 strelov, gostje iz večnega mesta pa zgolj enega. Vseeno je ostalo 0:0, kar je popeljalo v sklepno dejanje tekmovanja italijanskega predstavnika. Mourinho je z Romo lani osvojil konferenčno ligo, letos je od evropske lige oddaljen le še en korak.

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 18. maj: