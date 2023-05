Na Škotskem se nadaljuje prevlada Celtica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Celtica so osvojili enajsti naslov državnega prvaka v zadnjih dvanajstih letih.

Nogometaši Celtica so si štiri kroge pred koncem škotskega prvenstva zagotovili enajsti naslov državnega prvaka v zadnjih dvanajstih letih. V preostalih tekmah se bodo potegovali za izboljšanje rekorda po številu osvojenih točk - 106, ki so ga postavili v sezoni 2016/17. Tedaj so zmagali na 34 od 38 tekmah škotskega prvenstva.