Umrl lizbonski lev John Clark

John Clark, ki je po prvem nastopu leta 1959 za Celtic odigral več kot 300 tekem, je pri glasgowskem velikanu preživel več kot 40 let kot igralec, trener, pomočnik vodje in skrbnik opreme. Njegov najboljši trenutek je prišel v Lizboni, ko je Celtic po zmagi nad Interjem iz Milana postal prvi britanski klub, ki je osvojil največjo evropsko lovoriko. Takratnih prvakov se je prijel vzdevek lizbonski levi.

John made his Celtic debut in 1959 and would go on to make well over 300 appearances in the hoops, with his finest hour coming in the heat of Lisbon in May, 1967.



While John was one of our greatest, he never saw himself as that, his own humility never allowing him to do so 💚🦁