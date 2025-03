Tour 2027 se bo začel v Edinburghu

To bo tretji štart Toura v Združenem kraljestvu po Londonu 2007 in Yorkshiru 2014, so sporočili organizatorji dirke.

Točne trase prireditelji še niso izdali, dodali so le, da bo tretja etapa po Walesu zagotovo zelo zanimiva, saj bo sila razgibana.

Letos se bo Tour začel v Lillu, Edinburgh pa bo peti tuji štart v zadnjih šestih letih. 2022 se je francoska pentlja začela v Koebenhavnu, 2023 v Bilbau, 2024 v Firencah, 2026 pa v Barceloni.

💛 2027 Grands Départs in Britain: a three-nation innovation!



🇬🇧 The already rich history between the Tour de France and the UK will be even richer in 2027! The #TDF2027 and the #TDFF2027 avec @GoZwift will get the show on the road with a British trilogy. The men's peloton will… pic.twitter.com/YxzEIv2hQc