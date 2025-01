Italijan Paolo Bettini je bil svetovni prvak v letih 2006 in 2007, v sezonah, ko je dirkal kar 75 oziroma 82 dni. Že takrat je veliko dal na zapolnjen koledar in kot kaže si želi, da bi tako razmišljali tudi drugi.

"Nikoli nisem maral kolesarjev, ki izpustijo 80 odstotkov koledarja, da bi se osredotočili samo na nekaj. Kolesarjenje ni samo Tour de France," je Bettini poudaril v intervjuju za italijanski portal BiciSport. Njegovo mnenje zagotovo delijo številni ljubitelji kolesarstva.

Jonas Vingegaard vsako sezono za osrednji cilj postavi Dirko po Franciji. Foto: Guliverimage

Bettinijeva kritika izvira predvsem iz želje po spektaklu skozi vse leto in želji po tem, da bi najboljši kolesarji tekmovali tudi na drugih etapnih dirkah in klasikah in ne samo na tritedenskih dirkah. To zagotovo ne velja za svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja, ki je najbolj srečen, če se lahko preizkuša na različnih dirkah in različnih profilih. Tako ga bomo letos ponovno videli na Dirki po Flandriji, eni najbolj prestižnih kolesarskih klasik, na kateri praviloma ne zmagujejo kolesarji za tritedenske dirke.

Pogačar se rad preizkuša na različnih terenih. Lani je sezono začel z zmago na makadamski klasiki Strade Bianche. Foto: Guliverimage

"Kot navijaču mi je všeč Pogačarjev način. Enostavno se zabava. Najprej februarja na katerikoli dirki v Španiji premaga vse, gre nato na Flandrijo in spet zmaga in to ponovi še na Dirki po Franciji."

Bettinijeve besede pa ne odražajo samo vzorca v sodobnem kolesarstvu, saj je bil tudi v preteklosti podobno. Najboljši primer za to je Lance Armstrong, zmagovalec sedmih Tourov (zmage so mu pozneje zaradi priznanja o uporabi dopinga odvzeli), ki je sezone gradil zgolj okoli Toura. Na dirki vseh dirk je nastopil kar 13-krat, medtem ko se je samo enkrat odločil za udeležbo na Giru in Vuelti.

