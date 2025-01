Ekipa Visma | Lease a Bike je prejšnjo sredo razkrila svojo zasedbo za Tour de France 2025, kar je povzročilo kar nekaj razprav. Prvič v zgodovini ekipe na največji kolesarski dirki ne bo nastopil noben Nizozemec. Presenetljivo odločitev so komentirali tudi nekdanji kolesarski zvezdniki, med drugim danes analitika pri NOS Tom Dumoulin in Stef Clement, ki menita, da gre za pomemben prelom.

Danski dvakratni zmagovalec Jonas Vingegaard bo glavni adut ekipe, ob njem pa bodo dirkali Američana Matteo Jorgenson in Sepp Kuss, Belgijci Wout van Aert, Tiesj Benoot in Victor Campenaerts, Britanec Simon Yates ter Francoz Christophe Laporte. Na seznamu ni prostora za imena, kot so Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Bart Lemmen ali mladi talent Olav Kooij, so zapisali pri Wielerflits.

"Gre za opazno spremembo, ki je obenem precej žalostna," je za NOS komentiral Tom Dumoulin, nekdanji član nizozemske zasedbe. Stef Clement se je strinjal in dodal: "Kot nizozemski ljubitelji kolesarjenja bomo na Touru pogrešali nekoga, ki bi lahko odigral pomembno vlogo, še posebej znotraj ekipe, ki ima korenine na Nizozemskem."

Tomu Dumoulinu ni všeč, da na Touru ne bo nobenega Nizozemca. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dumoulin je pojasnil, da so bili v preteklosti sponzorji, kot sta bila Rabobank in Jumbo, bolj naklonjeni vključevanju nizozemskih kolesarjev: "Danes pa glavni sponzorji tega pritiska nimajo. Res je, da vlagajo v razvoj mladih nizozemskih talentov, a kljub temu na seznamu ni domačih imen."

"To je znak, da nekaj ni v redu"

"Če želiš navdušiti mlajšo generacijo, ji moraš ponuditi nekaj, s čimer se lahko poistoveti. Spominjam se, kako sem kot otrok na Touru navijal za nizozemske kolesarje – to mi je veliko pomenilo. Če želi ekipa ostati prepoznana kot nizozemska, bi morala na Tour peljati vsaj enega Nizozemca," je dejal Dumoulin.

Clement je šel še dlje: "Danes pojem 'nizozemska ekipa' nima več teže. Če Jayco AlUla na Touru nastopi z Dylanom Groenewegnom, Elmarjem Reindersom in Koenom Bouwmanom, so bolj nizozemska ekipa kot Visma. Pri Vismi se odločitve sprejemajo na podlagi podatkov, strategij in kakovosti, ne pa nacionalnih čustev. Njihov cilj je preprost – biti najboljši na svetu."

Wout van Aert bo spet pomagal Vingegaardu na Touru. Foto: Guliverimage

Dodaja še, da je presenetljivo, da v ekipi ni prostora niti za nizozemskega Campenaertsa ali nizozemskega Benoota: "To je znak, da nekaj ni v redu."

V intervjuju za portal Wielerflits je vodja ekipe Richard Plugge poudaril, da so cilji ekipe povsem jasni: "Naš glavni cilj je osvojiti Tour. Če to trenutno ni mogoče z Nizozemci, pač ni. Vemo, da si vsi kolesarji želijo na Tour, a izbirati moramo tiste, s katerimi imamo največ možnosti za uspeh."

Na vprašanje, ali nizozemski kolesarji trenutno niso dovolj dobri, je odgovoril: "Verjamemo, da imamo z izbrano osmerico največ možnosti za zmago. Takšne odločitve so vedno težke, a sprejete z jasnim ciljem – postati najboljši."