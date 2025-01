Danski kolesar Jonas Vingegaard je sporočil, na katere dirke se bo podal v letošnjem letu. Osrednji cilj je Tour de France, preizkusil pa se bo na dveh Grand Tourih. Druga tritedenska dirka bo Vuelta, kar pomeni, da se bosta s Tadejem Pogačarjem potegovala tako za rumeno kakor tudi rdečo majico na obeh Grand Tourih. S Pogijem bo tekmoval že pred začetkom Dirke po Franciji, prav tako pa z nekdanjim moštvenim kolegom Primožem Rogličem – in to kar dvakrat. Želja Danca je, da bi spet osvojil Tour de France.

"Najbolj se veselim vrnitve na Tour de France," je povedal Jonas Vingegaard na medijskem dogodku za Visma | Lease a Bike: "Ta dirka mi pomeni največ. To je največja dirka leta. Tour ima nekaj posebnega. To je tisto, česar se najbolj veselim. Želim si znova zmagati. Želim biti na startu s kar najboljšo pripravo in v najboljši možni formi. Moj največji cilj v letu 2025 bo osvojiti Tour de France tretjič."

Koledar Jonasa Vingegaarda: pred Tourom dvakrat z Rogličem, enkrat s Pogačarjem 19. februar, Volta ao Alarve (nastopil bo tudi Primož Roglič)

9. marec, Pariz–Nica

24. marec, Dirka po Kataloniji (nastopil bo tudi Primož Roglič)

8. junij, Kriterij po Dofineji (nastopil bo tudi Tadej Pogačar)

5. julij, Tour de France (nastopila bosta Tadej Pogačar in Primož Roglič)

23. avgust, Dirka po Španiji (nastopil bo Tadej Pogačar)

A Tour de France ne bo edina dirka, na kateri bo nastopil. Kolesa bo na dirkah začel vrteti spomladi. Sprva ga bomo videli na delu na portugalski dirki Volta ao Algarve: "Nato bom nastopil na Pariz–Nica in Dirki po Kataloniji. Kasneje v letu bom tekmoval tudi na Vuelti. Seveda na teh dirkah startam z željo po zmagi. Zelo sem motiviran, da zmagam na njih. Dirke Pariz–Nica še nisem osvojil. Bil sem tam pred dvema letoma, vendar mi ni uspelo zmagati. Resnično si želim vrniti in zmagati."

Lani je moral na Dirki po Franciji priznati poraz Tadeju Pogačarju. Foto: Guliverimage

Nato se je dotaknil še dveh španskih dirk: "Dirke po Kataloniji še nikoli nisem vozil, zato sem vesel, da bom na startu in da bom lahko lovil zmago. Kar zadeva Vuelto, pa je to posebna dirka, ena največjih na svetu, ki sem jo vedno gledal po televiziji. Tukaj bi si rad prikolesaril zmago."

Lani se je Vingegaardu veliko zgodilo. Padec na Dirki po Baskiji je pustil posledice, da na Dirko po Franciji ni prišel optimalno pripravljen, kjer je nato slovenski šampion Tadej Pogačar v velikem slogu prišel do rumene majice. "Lani sem se naučil, da lahko dobro nastopam tudi s slabšo pripravo. Toda brez nesreče bi imel boljšo pripravo in bi bil morda boljši na Touru. Seveda ne morem reči, ali bi bil izid drugačen, vendar vem, da bi lahko bil boljši, kot sem bil."