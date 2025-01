To je za MMC potrdil Tomaž Ambrožič, ustanovitelj in direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus. Ta organizira rekreativno kolesarsko etapo oziroma prireditev z nazivom L'Etape Slovenija by Tour de France. V Kranju je ta na sporedu vse od leta 2022.

Tomaž Ambrožič Foto: Siol.net

"Prvi pogovori so opravljeni"

Organizacija Dirke po Franciji sicer sodi pod okrilje Amaury Sport Organization (ASO), kar je po pisanju MMC ustvarilo stike in odprlo vrata za razmišljanje o možnosti izvedbe nekaj začetnih etap v Sloveniji.

"Res je podana pobuda. Prvi pogovori so opravljeni, tudi eden z direktorjem ASO. Pripravljenost je na francoski strani, ASO je pripravljen prisluhniti. Bi pa zdaj potrebovali nekakšno vladno pismo o nameri," je MMC navedel Ambrožiča.

"Ne gre zgolj za turistično promocijo in kolesarsko destinacijo. Danci (štart so gostili leta 2022, op. STA) so izkoristili veliki štart za promocijo zdravega življenja, prikaz trajnostne mobilnosti s kolesarsko infrastrukturo. Ob cesti se je v treh dneh zbralo skoraj dva milijona Dancev. Verjetno največji športni dogodek, ki se ga lahko udeleži izjemen delež prebivalstva," je za MMC povedal Ambrožič.

"Ali je Slovenija pripravljena v to ugrizniti? Upam, da je. Mogoče je to enkratna življenjska priložnost. Niso to nemogoče in neizvedljive sanje," je še dodal Ambrožič.

Ta je nadalje za MMC potrdil, da je kranjski župan Matjaž Rakovec kot partner prireditve L'Etape v Sloveniji predstavil pobudo ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu.

Foto: Rosana Rijavec/STA

Iz Kolesarske zveze Slovenije (KZS) so za MMC dejali, da niso neposredno vpleteni v pobudo, a so pripravljeni sodelovati ob morebitnem projektu. "Vsekakor je to želja slovenskega kolesarstva. Imamo šampione, gostovanja so mogoča. Za takšno sodelovanje si ne zapiramo vrat," je za MMC dejal Rok Lozej, predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri KZS.

Stroški štarta so po besedah pobudnikov morebitnega štarta Dirke po Franciji v Koebenhavnu in v Bilbau, kjer je bil štart leto kasneje kot na Danskem, znašali okoli 12 milijonov evrov, piše MMC. Barcelona naj bi za štart leta 2026 odštela vsaj od sedem do osem milijonov evrov.

Tadej Pogačar ima doslej ob svojem imenu tri zmage na največji dirki na svetu. Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski razcvet

Slovenski kolesarski razcvet na čelu s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Matejem Mohoričem in drugimi med elito je glavni razlog za uvodne pogovore o nameri.

Pogačar ima doslej ob svojem imenu tri zmage na največji dirki na svetu, obenem pa je med najbolj priljubljenimi v svojem športu. Prav tako v Sloveniji in po svetu priljubljeni Roglič je štirikrat osvojil Dirko po Španiji, enkrat pa Giro. Rožnata pentlja je v zadnjih letih večkrat obiskala Slovenijo. Tudi leta 2025 bo ena od etap delno potekala po slovenskem ozemlju.

Pogačar bi bil sicer ob morebitnem štartu Dirke po Franciji v Sloveniji leta 2028 ali 2029 star 29 ali 30 let, Roglič pa, če bi tako dolgo ostal v kolesarstvu, 38 ali 39.

Preberite še: