V zadnjih letih sta gonilni sili Dirke po Franciji Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki kot po tekočem traku zmagujeta in skrbita za napetost med ljubitelji kolesarstva. Letos se obeta peti del njune bitke. O njunem rivalstvu se je razgovoril Alberto Contador.

Leta 2020 je Tadej Pogačar prvič osvojil Tour de France, ko je bil še bitko s Primožem Rogličem. Leto pozneje je bil na drugem mestu že Jonas Vingegaard, ki se je nato veselil skupnih zmag v letih 2022 in 2023. Lani se je na prestol spet vrnil slovenski šampion, ki bo na dirki vseh dirk letos skušal zmagati četrtič.

Peti obračun se torej obeta med rivaloma, ki drug drugega potiskata višje. Kot je bil razočaran Pogačar v letih 2022 in 2023 in ga je to gnalo, da je lani zrežiral sanjsko leto, bo skušal narediti preskok tudi danski kolesar. Lani mu je padec na Dirki po Baskiji vzel ključni del priprav na Tour de France.

Kako je osvojiti francosko tritedensko pentljo, dobro ve tudi Alberto Contador, ki je z rumeno majico prikolesaril na Elizejske poljane v letih 2007 in 2009. Španec se je za Agencijo EFE razgovoril o dvoboju Pogačar-Vingegaard: "Pogačar je izjemen kolesar. Zelo ga občudujem. Je zelo celosten kolesar, s čudovito kakovostjo in talentom ter tudi zelo profesionalen športnik, ki dela, da lahko na vsaki dirki ponudi šov, kot ga ponuja. Ni le stvar talenta, ampak trdega dela. Morda bo, ko se bo upokojil, postal največji v zgodovini."

Nato se je dotaknil še Jonasa in opozoril Pogija, da ga čaka drugačen Vingegaard, čigar glavni cilj je izključno Tour de France: "Uživati moramo v tem. Težko je najti tekmece na Pogačarjevi ravni, a za letošnjo Dirko po Franciji mislim, da bo Jonas Vingegaard izjemno motiviran in bo Pogačarju zahteven tekmec."