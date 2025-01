Bogati Arabci na slovenskih krilih

Nesporni zmagovalci leta 2024 so bili v vrstah UAE Emirates, predvsem zaradi številke 1 svetovnega kolesarstva, Tadeja Pogačarja. Vendar pa bi bila ekipa izjemna tudi brez slovenskega superzvezdnika. Letvico so postavili zelo visoko in vsak v svetu športa – tudi v taboru UAE Emirates – se zaveda, da je najtežje ostati na vrhu. Ekipa s slovenskim pridihom ima jasno zastavljen cilj: tudi leto 2025 zaključiti z vrhunskimi dosežki, kar je v popolnem skladu z željami lastnikov iz Združenih arabskih emiratov.

Za moštvom UAE Emirates je sanjsko leto 2024. Tadej Pogačar je osvajal lovoriko za lovoriko. V dresu arabske ekipe mu je med drugim uspelo prikolesariti do zmag na obeh Grand Tourih, na katerih je nastopal – Dirki po Franciji in Giru d'Italia. Pohvalil se je lahko tudi z zmagama na dveh spomenikih – Dirki po Lombardiji, ki jo je osvojil četrtič zapored, in Liege–Bastogne–Liege, kjer si je leta 2023 poškodoval zapestje. V velikem slogu je osvojil tudi Strade Bianche in na koncu leta postal absolutni zmagovalec leta. Za nameček je v slovenski opravi postal svetovni prvak v Zürichu in si nadel prestižno mavrično majico najboljšega.

Če izvzamemo njegove dosežke, lahko vidimo, da so bili prav tako podjetni njegovi moštveni kolegi v belih majicah. Na lestvici najboljših stotih kolesarjev ob koncu leta jih je bilo 12. Marc Hirschi je denimo zmagal na devetih dirkah, vključno s Clasico San Sebastián. Juan Ayuso je prispeval štiri zmage, tudi skupno zmago na Dirki po Baskiji. Adam Yates je šestkrat dvignil roke v zrak, med drugim po skupni zmagi na Dirki po Švici. Člani ekipe UAE Emirates so v letu 2024 prikolesarili do 81 zmag, 82. je Tadejeva v slovenskem dresu v Zürichu.

Ni bilo veliko rošad v taboru najbogatejših, prišel je zveneči kolesar

Kadrovske spremembe

Prišel Odšel Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) Florian Vermeersch (Lotto Dstny) Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - Hansgrohe) Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) Sjoerd Bax (Q36.5) Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z ) Diego Ulissi (Astana Qazaqstan) Julius Johansen (Sabgal/Anicolor)

"Leto 2024 je bilo izjemno leto za nas, pri čemer ima dobro vzdušje, ki smo ga zgradili, ogromno vlogo. Enotnost znotraj naše ekipe, vključno s kolesarji in osebjem, je za nas izjemno pomembna. Osredotočamo se na gradnjo močne skupine vrhunskih strokovnjakov. S to izjemno kombinacijo kolesarjev in osebja verjamemo, da smo dobro pripravljeni, da ohranimo našo uspešnost tudi v prihodnosti," ocenjuje Mauro Gianetti, izvršni direktor in vodja ekipe UAE Team Emirates.

V lov na zmage se bodo pri najbogatejši ekipi v WorldTouru – nekateri poudarjajo, da razpolagajo s proračunom v višini med 55 in 60 milijonov evrov (plača Tadeja Pogačarja naj bi bila osem milijonov evrov) – podali tudi v letu, ki se je nedavno začelo. Če Pogačar ne bo imel kakšnih zdravstvenih težav, bo tudi v letošnjem koledarskem letu osrednja violina in paradni konj bogatega moštva UAE Emirates. Glavni cilj zanj bo Tour de France, nastopil pa bo tudi na Vuelti in skušal tako prikolesariti do zmag na vseh treh Grand Tourih, kar je uspelo le redkim. Veliko si obeta od njemu ljubih spomladanskih klasik, na katerih vidno uživa, jesen pa bi rad zakrožil z novim naslovom svetovnega prvaka in petim zaporednim zmagoslavjem na "domači" Dirki po Lombardiji.

Jhonatan Narvaez je prišel iz vrst Ineos Grenadiers. Foto: Guliverimage

Številne ekipe so bile v prestopnem času zelo aktivne, kar pa ne velja za UAE Emirates, ki stavi na zmagovitega konja in bo še naprej dajala priložnost kolesarjem, s katerimi imajo podpisane dolgoročne pogodbe. Ekipo sta zapustila dva ključna moža – Marc Hirschi, ki je okrepil ekipo Tudor iz svoje matične Švice, ter Diego Ulissi, ki bo kariero nadaljeval v vrstah Astane. Naslednji, ki je odšel, je Novozelandec Finn Fisher-Black, ki je prestopil v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer sta tudi naša kolesarja Primož Roglič in Jan Tratnik.

Slovenski pridih

Zato pa se lahko UAE Emirates pohvali z veliko pridobitvijo – Jhonatanom Narváezom. Ekvadorec se je izkazal lani, med drugim osvojil prvo etapo Gira in za kratek čas oblekel rožnato majico vodilnega. Prišel je iz britanske ekipe Ineos Grenadiers, ki ni več na takšnem glasu, kot je bila pred leti, ko sta se pri njih cedila med in mleko. Veliko upov polagajo tudi v 19-letnega španskega talenta Pabla Torresa, ki bo stopil ob bok 21-letnemu Mehičanu Isaacu del Toru, ki se je lani prav tako pohvalil z zmagami.

Ekipa UAE Emirates 2025

Tadej Pogačar, Domen Novak, Adam Yates, Tim Wellens, Rafał Majka, João Almeida, Brandon McNulty, Pavel Sivakov, Marc Soler, Felix Großschartner, Nils Politt, Juan Ayuso, Jhonatan Narváez, Juan Sebastián Molano, Mikkel Bjerg, Jay Vine, Florian Vermeersch, Vegard Stake Laengen, Alessandro Covi, Isaac Del Toro, Rui Oliveira, Rune Herregodts, Filippo Baroncini, Jan Christen, António Morgado, Ivo Oliveira, Julius Johansen, Igor Arrieta, Pablo Torres

Andrej Hauptman velja za ključnega športnega direktorja v ekipi UAE Emriates. Foto: Katja Kodba/STA

Rune Herregod bo skupaj s Florianom Vermeerschom in Juliusem Johansenom okrepil oddelek za ravninske dirke. V ekipi ostaja drugi slovenski kolesar Domen Novak, ki se je izkazal v preteklem letu in bil pomemben Pogačarjev pomočnik pri njegovem zmagoslavnem pohodu. Njegova velika želja je nastopiti na Dirki po Franciji, a se hkrati zaveda, da bo na francoske ceste prišel ob dobrih predstavah v spomladanskem delu, kjer bo pomagal svojemu rojaku, s katerim najraje dirka.

Med elitno družino UAE Emirates bodo pomembno vlogo odigrali tudi preostali Slovenci, ki pa ne bodo vrteli pedalov. Andrej Hauptman spada med ključne športne direktorje, Jan Polanc ima funkcijo pomočnika športnega direktorja in dela tudi v razvojni ekipi UAE Emirates Gen Z, za katere dirka Anže Ravbar, medtem ko je Gal Glivar okrepil vrste Alpecin – Deceunincka. Ključnega pomena v ožji ekipi Tadeja Pogačarja bo še naprej mehanik Boštjan Kavčnik, po novem pa slovenskega šampiona masira njegov veliki prijatelj Žiga Jerman.

Na decembrskih ekipnih pripravah v Benidormu v Španiji sta tako Novak kakor tudi Pogačar govorila, da bosta sezono začela 17. februarja (na Pro Cyclings Stats imajo pri Novaku za konec januarja zabeležene tudi španske enodnevne dirke) na Dirki po Združenih arabskih emiratih – šefi ekipe bi radi videli, da kolesar UAE Emirates vnovič osvoji njihovo domačo dirko. In Tadej ve, kako se to stori, saj je bil najboljši že v letih 2021 in 2022, zadnji dve leti pa sta kraljevala Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).