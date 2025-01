Nova sezona prinaša velike spremembe v profesionalnem kolesarstvu

Pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) so sprejeli serijo novosti, ki bodo že v sezoni 2025 nekoliko spremenile dogajanje na kolesarski sceni. Komisarji bodo kolesarje lahko kaznovali z rumenimi kartoni, dirke za kolesarke bodo lahko daljše, kolesarji, mlajši od 23 let, ki so člani prokontinentalnih ekip ali ekip svetovne serije, pa na evropskem in svetovnem prvenstvu ne bodo več smeli nastopiti v kategoriji mlajših članov.

Novost, ki so jo na kolesarskih dirkah testirali že lani, uvedba rumenih kartonov za kršitve na dirkah, bo v sezoni 2025 zaživela v polnem pomenu besede.

Kolesarji, ki bodo zaradi kršitve pravil (t. i. lepljivi bidon, vožnja v zavetrju avtomobila, tehnična pomoč iz avtomobila) prejeli dva rumena kartona na isti dirki, bodo diskvalificirani in suspendirani za teden dni, trije rumeni kartoni na dirkah v razmahu 30 dni pa prinašajo 14-dnevno prepoved nastopanja.

Kolesarja, ki bo v obdobju enega leta prejel šest rumenih kartonov, čaka 30-dnevna prepoved nastopanja. Kazen lahko doleti tudi športnega direktorja.

Kolesarji prokontinentalnih ekip in svetovne serije nič več v kategoriji U23

Ena najvidnejših novosti, ki jo prinaša prenovljen pravilnik UCI in ki bo zagotovo prinesla druga imena na vrhu rezultatske lestvice evropskih in svetovnih prvenstev, določa, da kolesarji, ki so že člani prokontinentalnih ekip ali ekip svetovne serije, na evropskem in svetovnem prvenstvu ne bodo mogli nastopiti v kategoriji do 23 let, tudi če še vedno spadajo v to starostno kategorijo.

V preteklih letih so se kolesarji, mlajši od 23 let, ki so že tekmovali na najvišji ravni, pragmatično pogosto odločali, da na EP ali SP nastopijo v kategoriji do 23 let, saj so tam imeli večjo možnost za uspeh. Pri tem so bili praviloma zelo uspešni v kronometru, malo manj na cestni dirki. Od leta 2016 so na kronometru kar šest izvedb prvenstva zapored prevladovali izključno kolesarji iz ekip najvišje ravni, saj so imeli že takrat najboljšo opremo in način treninga.

Kljub spremembi, ki bi priložnost ponudila tudi kolesarjem kontinentalnih ekip, pa bodo v kategoriji do 23 let še vedno lahko tekmovali kolesarji, ki so člani razvojnih ekip. Ti bodo v prednosti pred kolegi iz ostalih kontinentalnih ekip, saj imajo pogosto enake pogoje dela in opremo kot kolesarji iz sestrskih ekip najvišje ravni.

Zanimivo je, da UCI želi že na svetovnem prvenstvu v Ruandi 2025 vpeljati novo kategorijo, in sicer kategorijo kolesarjev do 23 let, ki so člani prokontinentalnih ali WorldTour ekip. Še vedno pa ostaja pravilo, da kolesarji, ki so že tekmovali v kategoriji članov (Elite), ne bodo smeli nastopati v nižji kategoriji, se pravi med mlajšimi člani (U23). Enako velja za dekleta.

Novost je tudi, da bodo na svetovnem prvenstvu v Ruandi kolesarke, mlajše od 23 let, končno lahko nastopile na samostojni dirki in ne bodo več del članske preizkušnje, tako kot je to bilo zadnji dve leti.

Zelena luč za daljše dirke za kolesarke

Novost je tudi glede dolžine dirk. Pri UCI so dvignili dolžino dirk za ženske in kolesarje do 23 let. Kolesarke bodo na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah po novem lahko vozile na dirkah, dolgih do 180 kilometrov (prej 160 kilometrov), hkrati pa so pri UCI znižali največji obseg razdalje za moške U23 s 180 na 150 kilometrov.

Dirke U23 za ženske in mladince bodo na svetovnem prvenstvu lahko dolge od 110 do 140 kilometrov, medtem ko bodo dirke za mladinke podaljšane s 70 na 100 kilometrov.

Tako dirke za ženske do 23 let kot mladince na svetovnem prvenstvu so lahko dolge od 110 do 140 kilometrov, medtem ko so mladinke pridobile 20 kilometrov s spremembo na razponu od 70 do 100 kilometrov (s prejšnjih od 60 do 80 kilometrov).

Pravilo zadnjih petih kilometrov

UCI uvaja tudi spremembe glede ciljnega sprinta. Po novem je dovoljeno, da organizatorji protokol zadnjih treh kilometrov lahko razširijo na pet. Za spremembo pravila morajo zaprositi že pred začetkom dirke.

V skladu s tem protokolom bodo kolesarji, ki končajo s tremi sekundami namesto s standardno eno sekundo zaostanka, prejeli enak čas kot zmagovalec. Čas se meri od zadnjega kolesa enega kolesarja in prednjega kolesa naslednjega. Pravilo ne velja za sprinterske zaključke, kjer ubežniki v cilj pripeljejo pred glavnino.

