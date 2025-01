Športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Patxi Vila je v pogovoru za špansko Marco spregovoril o letu 2025, tudi skozi prizmo slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Kot je že znano, ga bomo videli na Giru d'Italia in Dirki po Franciji, ne bo pa na delu na Vuelti, kjer bi z novo skupno zmago postal absolutni kralj španske tritedenske dirke.

Primož Roglič bo letos nastopal na dveh tritedenskih dirkah, Giru d’Italia in Tour de France. Tako so se odločili v skladu s strategijo ekipe Red Bull - BORA hansgrohe, je v intervjuju za špansko Marco spregovoril športni direktor ekipe Patxi Vila. Čeprav ima Roglič priložnost, da postane rekorder z največ zmagami na Vuelti, je ekipa presodila, da bo kombinacija Gira in Toura optimalna izbira.

Izpostavil je, da so odločitve narekovale predvsem prioritete sponzorjev in ekipe: "Na seznamu želja Primoža Rogliča je biti kolesar z največ zmagami na Vuelti a España, vendar se je ekipa letos odločila, da bo nastopal na Giru in Touru."

Povsem normalno je, da je izvedba vseh treh Grand Tourov v enem letu zelo težko izvedljiva, ekipi pa je še vedno primarni cilj Tour de France. In prek Gira želijo tlakovati pot do Francije.

Ob tem je Vila jasno zanikal, da bi bila odločitev povezana z morebitno udeležbo Tadeja Pogačarja na Vuelti. "Ne, res ne. Izbrali smo tisto, kar je najboljše za nas. Odločitev o Rogličevi udeležbi na Giru in Touru smo sprejeli, še preden je Tadej razmišljal o kombinaciji Toura in Vuelte," je pojasnil.

Primož Roglič in Jan Tratnik sta vnovič združila moči in sta moštvena kolega pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Jaka Lopatič

Vila je v intervjuju izpostavil tudi splošno strategijo ekipe za prihajajočo sezono. Red Bull - BORA hansgrohe je okrepil svoje vrste z mladimi talenti, prišel je tudi izkušeni Jan Tratnik, kar po njegovih besedah omogoča večjo konkurenčnost na več področjih: "Na splošno imamo zelo dobro mešanico obetavnih mladih kolesarjev in uveljavljenih imen, kot je Primož. Mislim, da je ravnovesje boljše, in prepričan sem, da bomo konkurenčni na več področjih, kot smo bili lani. Leta 2024 smo imeli nekaj vzponov in padcev. Menim, da bomo leta 2025 bolj uravnoteženi in konstantni."

"Idealno bi bilo osvojiti eno od velikih dirk, kot smo to nedavno storili s Hindleyjem (Jai Hindley je leta 2022 osvojil Giro d'Italia) in Rogličem. Klasične dirke so prav tako pomembne. Boriti se moramo povsod," je zaključil Vila, medtem ko bomo pogovor, ki smo ga opravili z glavnim športnim direktorjem Ralfom Aldagom, na Sportalu objavili v petek zjutraj.