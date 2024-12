Mladi italijanski kolesar Giulio Pellizzari je začel novo poglavje svoje kariere. Po dveh sezonah pri ekipi Bardiani CSF Faizanè, kjer je pokazal velik potencial, se je pridružil močni ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, katere člana sta tudi slovenski šampion Primož Roglič in Jan Tratnik, ki ju zelo ceni. Pellizzari, ki ima neprecenljivo izkušnjo s Tadejem Pogačarjem, je odločen, da bo v novih barvah dosegel še višje cilje in se uveljavil v težkem svetu elitnega kolesarstva. Njegova velika želja je osvojiti Tour de France, a stoji na trdnih tleh.

Giulio Pellizzari je hitro pokazal talent, ki ga je pripeljal na profesionalno raven leta 2022. Pri italijanski ekipi Bardiani je dosegel nekaj odmevnejših rezultatov, bil med drugim drugi na Tour de l'Avenir, ki velja za najpomembnejšo dirko za mlade kolesarje, in zmagal v etapah dirk, kot sta Giro del Medio Brenta in Carpathian Couriers Race. Letos je bil denimo najboljši mladi kolesar na dirki Po Sloveniji in skupno tretji.

Svojo ambicioznost je pokazal tudi z naslednjimi besedami: "Sanjam, da bi nekega dne zmagal na Tour de France. To je cilj, ki me žene naprej, čeprav vem, da je pot do tja dolga in zahtevna. Za sabo imam ekipo, ki verjame vame." A se zaveda, da bo moral ostati trdno na tleh in v prvi vrsti veliko garati, če bo želel konkurirati najboljšim na tritedenskih dirkah, je izpostavil slovenskim novinarjem na trening kampu na Majorki.

Slovenski vpliv: od Pogačarja do Rogliča

Pellizzari je že imel nekaj posebnih trenutkov v družbi slovenskih kolesarskih šampionov. Na Giru d'Italia 2024 je bil blizu etapne zmage, vendar ga je v zaključku prehitel Tadej Pogačar. Ta izkušnja mu je ostala v posebnem spominu: "Seveda sem bil razočaran, ker nisem zmagal, a Pogačar mi je podaril svoja sončna očala. Takrat sem si rekel: 'No, če me je kdo moral premagati, je prav, da je to Tadej.'"

Tadeja Pogačarja gleda z občudovanjem. Foto: LaPresse

V novi ekipi zdaj sodeluje s Primožem Rogličem, od katerega že prejema dragocene nasvete. "Primož mi je rekel, naj ostanem miren in osredotočen, ker je pred mano še dolga pot. Zelo cenim njegovo dostopnost in to, kako deluje v ekipi. Vem, da se lahko od njega ogromno naučim. Zmagal je že veliko Grand Tourov," pravi mladenič, ki ga je navdušila tudi Rogličeva delovna etika.

Z njim bo skupaj dirkal na Dirki po Kataloniji, kjer bo skušal pridobiti čim več izkušenj: "Velika dirka je in ob Primožu bi se rad čim več naučil." Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

Pellizzari je ob prihodu v moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe hitro spoznal, da so standardi v ekipi World Toura precej drugačni. "Organizacija je na povsem drugi ravni. Pri Bardianiju smo imeli dobre pogoje, a tukaj je vse še bolj profesionalno – od opreme do strokovnega osebja," razlaga Giulio. Posebej ga veseli, da bo lahko delal na izboljšanju vožnje na čas: "Vožnja na čas ni bila moja močna točka, a tukaj imamo najboljšo opremo, kot so hitra kolesa in aerodinamične čelade. Veselim se napredka na tem področju."

"Italijani želijo videti Italijana, kot je Tadej Pogačar"

Za novo sezono ima jasno zastavljene cilje. Prvi vrhunec bo Vuelta a España, kjer želi pokazati, kako se razvija kot vsestranski kolesar. Za Giro d'Italia je predviden kot rezerva, na njegovih tleh pa bo kapetan ekipe Roglič, ki se bo podal po drugo rožnato majico, ki jo je v velikem slogu osvojil leta 2023. Čeprav bo Giro potekal v njegovi državi, upa, da bo ostal le rezerva, saj ima drugačne cilje za leto 2025, ne glede na dobre nastope na Dirki po Italiji v letošnjem letu: "Nastopil bom le na Vuelti. Mlad sem še in rad bi se preizkusil še na drugih dirkah. Zadovoljen sem s svojim programom za leto 2025. Želim, da so moštveni kolegi v dobri pripravljenosti za Primoža."

Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali kot Italijan čuti kaj več pritiska glede Gira, Giulio odgovarja: "Mislim, da je več pritiska. Italijanski novinarji želijo videti Italijana, ki bo postal kot Pogačar. A je to za zdaj nemogoče. Na Giru bi imel veliko pritiska. Zame bo naslednje leto bolje, da nastopim na Vuelti. Primož mi je rekel, da bom imel za Giro še dovolj časa."

Izpostavil je tudi pomembno vlogo drugega slovenskega kolesarja, ki je okrepil vrste Red Bull - BORE - hansgrohe. Od Jana Tratnika se lahko prav tako veliko nauči, izpostavlja: "Zelo pomembno je, da je naš član. Zelo mlad sem še. Veliko se lahko naučim od njih. Tratnik je velik kolesar. Zmagal je etapo na Giru d'Italia. Na WorldTouru nastopa vrsto let. Od njega, Primoža in Giannija Moscona se lahko veliko naučim. Potem so tu še drugi z izkušnjami."

Ob tem pa ne skriva svojih dolgoročnih ciljev: "Želim si postati kolesar, ki lahko osvoji največje dirke. Ampak vem, da sta za to potrebna čas in veliko dela."