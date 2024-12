Pogačar pospremil zmagoslavje Štajnarja

Državni naslov med člani je ubranil Štajnar, ki je hkrati postal tudi skupni zmagovalec pokalnega tekmovanja v ciklokrosu.

Štajnar je bil edini, ki ni imel večjih tehničnih težav. Najprej je zaradi teh iz boja za zmago med trojico izpadel Matic Kranjec Žagar, nato pa se je smola primerila še vodilnemu Filipu Utrankerju.

Pred Štajnarjem je imel že nekaj prednosti, a se je ta vse bolj topila, nato pa je Utranker obtičal v blatu z okvaro ter del zadnjega kroga pretekel in rešil srebro, kot piše spletni portal prijavim.se.

Štajnar je po devetih krogih ciljno črto prečkal po 57 minutah oziroma 1:13 minute pred Utrankerjem. Tretje mesto v DP je zasedel Domen Oblak z zaostankom enega kroga. Sicer je tretje mesto v absolutni konkurenci pripadlo Hrvatu Filipu Bošnjaku.

Ženske v članski konkurenci niso tekmovale, med mladinkami pa je bila najboljša Eva Terpin. Med starejšimi mladinci je slavil Luka Maksimović, med mlajšimi mladinci pa Lenart Dejak.

Največ pozornosti na Pogačarju

Največ pozornosti je v Stožicah ob hipodromu požel prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze Pogačar. Za trakom je spremljal dogajanje, vmes so ga malce tudi zasrbele noge, kot je poročala TV Slovenija.

Foto: Katja Kodba/STA

"Ko sem dvakrat vozil tukaj, je bilo bolj mrzlo. Letos mi je kar malo žal, da nisem skočil na kolo. A če bi eno uro vozil na vso moč, bi to na koncu obžaloval," je ob sončnem vremenu, ki je nekoliko razgrelo ozračje v Stožicah, v izjavi za TV Slovenija dejal Pogačar.

Ta je sredi priprav na novo sezono. Začel jo bo 17. februarja na dirki po Združenih arabskih emiratih, nato pa se bo posvetil enodnevnim dirkam v prvem delu sezone.

"Motivira me to, da dokažem, da sem lahko vsako leto tako dober, kot sem bil prejšnje. Za zdaj mi uspeva biti vsako leto boljši. Dokler bo to šlo, bom res z užitkom delal. Ker bom vse dirke vozil v majici svetovnega prvaka, ti to da dodatno energijo," je še pred zadnjim sklopom priprav dejal Pogačar.

