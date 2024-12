"Prvič v karieri me že decembra bolijo noge," priznava slovenski kolesarski as Matej Mohorič, ki se pod vodstvom novega trenerja v moštvu Bahrain - Victorious Loica Segaerta že zavzeto pripravlja na novo tekmovalno sezono. Kot glavna cilja v sezoni 2025 30-letni Podbličan izpostavlja spomenika Dirko po Flandriji in Pariz – Roubaix.

"Treningi, ki jih pripravlja moj novi belgijski trener so smešno težki. Prvič v karieri me že decembra bolijo noge. Nenehno moram izvajati 25-sekundne sprinte. To je veliko težje kot peturni trening vzdržljivosti," je v pogovoru za belgijsko Sporzo potarnal slovenski as Matej Mohorič, za katerim je sezona, s katero ni bil zadovoljen.

"Vedno se mi je kaj pripetilo"

Leta 2024 je zbral skoraj polovico manj točk Mednarodne kolesarske zveze (UCI) kot leto prej, veselil pa se je le dveh zmag. Februarja je dobil drugo etapo Dirke po Valencii, junija je postal slovenski državni prvak v vožnji na čas. Za sezono 2025 ima veliko višje cilje, predvsem na klasikah. "Dirka po Flandriji in Pariz – Roubaix zame ostajata dva najpomembnejša cilja leta. V Flandriji nikoli nisem končal med najboljšo deseterico. Vedno se mi je kaj pripetilo, lani, na primer, sem po padcu odstopil, leto prej tudi. Pred dvema letoma sem prišel blizu na Roubaixu, ko sem bil peti," pravi Mohorič.

Padec v Flandirji mu je letos pokvaril načrte, tudi na Roubaixu zato ni mogel nastopiti. "Ta padec je bil vrhunec moje sezone, pokvaril je moje ambicije na klasikah. Za menoj resnično ni najboljša sezona, nobenega od ciljev, za katere sem trdo garal, nisem izpolnil," je že pred dvema tednoma priznal v intervjuju za spletno stran CyclingUpToDate.

"Zakaj moram opravljati tako naporne intervalne treninge?"

Loic Sagaert je nov Mohoričev trener pri Bahrain Victoriousu. Foto: Guliverimage "Zakaj moram opravljati tako naporne intervalne treninge? Vprašajte mojega trenerja," se je še pošalil v Monaku živeči Gorenjec. In so ga. "Cilj teh treningov je izboljšati Matejev VO2 max (največja količina kisika, ki jo telo lahko predela in uporabi med vadbo, op. p.) in njegove anaerobične sposobnosti na splošno," je za Sporzo pojasnil nekdanji belgijski profesionalec Loic Segaert. "Te zagotovo niso bile Matejeva najmočnejša plat, so pa izjemno pomembne za klasične dirke. Samo peščica kolesarjev je, ki lahko sledijo Tadeju Pogačarju in Mathieuu van der Poelu. To tudi ni absolutni cilj z Matejem," je še dodal.

A Mohoriča želi pripraviti na to, da bo lahko omenjenima asoma kos vsaj na manj zahtevnih delih klasičnih tras in da bo lahko čim dlje ostal v boju za zmago. "Če Pogačar napade na Oude Kwaremont, mu Matej ne bo sposoben slediti. Ta klanec zahteva tri minute in pol napora in tam lahko Pogačar pridobi tudi pol minute prednosti. Ampak, če se Matej ne zlomi in lahko nato ostane v zasledovalni skupini, pa ima še vedno veliko možnosti, da se vrne v boj za najboljše uvrstitve," je še pojasnil belgijski trener.

Preberite še: