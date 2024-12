Tadej Pogačar se zabava v grdem puloverju, nemškega kolega pa je navdušil #video

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar se je za božični trening opremil z "grdim" puloverjem in pokazal nekaj veščin pri vožnji v klanec. "Tadej ima preprosto prestavo več, kot preostali," pa je moštvenega kolega pri UAE Emirates v nedavnem intervjuju hvalil nemški profesionalec Nils Politt. Ta meni, da bi lahko slovenski as "dokaj kmalu" ogrozil tudi osupljiv rekord letos upokojenega Britanca Marka Cavendisha na Dirki po Franciji.

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar se že zavzeto pripravlja na novo sezono. Na božični dan so ga opazili na treningu v Monaku, na katerem se je vidno zabaval oblečen v grd božični pulover. A čeprav 26-letni as iz Klanca pri Komendi na treningih deluje popolnoma sproščen in na trenutke celo malce neresen, je njegov moštveni kolega pri UAE Emirates, Nemec Nils Politt, v nedavnem intervjuju za časnik Der Spiegel razkril, da Slovenčevemu tempu tudi na treningih lahko sledi le malokdo.

Tadeja Pogačarja je prevzel božični duh:

Tadej Pogačar in a Christmas mood 😁🎄 pic.twitter.com/gUrhOvNLHe — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 25, 2024

"Tadej ima v nogah preprosto predstavo več"

"Tadej ima v nogah preprosto predstavo več, kot preostali." Foto: Guliverimage "Kolesarili smo v gorah in to zelo hitro. Pomislili smo celo, da gre malce prehitro za tako zgoden trening, ampak nato se je oglasil Tadej in dejal: Gremo fantje, saj zmoremo hitreje! Rekli smo lahko le, 'ne, ne moremo', ampak Tadej ima v nogah preprosto predstavo več, kot preostali," je o nedavnih ekipnih pripravah v Benidormu v Španiji razlagal 30-letni Kölnčan, ki je bil poleti eden Pogačarjevih ključnih pomočnikov na Dirki po Franciji.

Talentirani Slovenec mu je v oči padel že leta 2018 na slovenski pentlji, pravi. "Takrat je bil star komaj 18 let in vozil je za majhno moštvo Ljubljana Gusto Xaurum. Opazil sem ga, ko je naravnost letel v klanec, pa ni bil niti še popolnoma natreniran. Že takrat sem pomislil: Vau, kdo pa je zdaj tale?" Lani je Politt zapustil nemško BORO - hansgrohe in postal Pogačarjev moštveni kolega. "Ko pogledam njegove noge, se sprašujem, od kod mu ta moč. Obstajajo kolesarji z izjemno definiranimi mečnimi mišicami, njegove pa so videti povsem normalne," še pravi Nemec.

Naravno čudo z izjemnimi kolesarskimi geni

"Je preprosto naravno čudo z izjemnimi kolesarskimi geni. Nenehno me preseneča." Foto: Guliverimage Največja Pogačarjeva moč je njegova glava, še meni Politt. "Mentalno je izjemno močan in velik borec. Tudi porazi ga ne potrejo. Ko je leta 2023 v 17. etapi Toura proti Jonasu Vingegaardu izgubil pet minut in pol, je tri dni kasneje spet zmagal v etapi. Tudi po porazih se bori. Izgubil je Tour, ampak se ni predal," štiri leta mlajšega kolega občuduje nemški državni prvak v vožnji na čas, prepričan, da boljšega kolesarja ob Pogačarja preprosto ni: "Poleg vsega je odličen tudi na spustih. Je preprosto naravno čudo z izjemnimi kolesarskimi geni. Nenehno me preseneča. Težko je to razložiti, ampak preprosto ima prestavo več."

Bo ogrozil celo Cavendishev rekord?

Mark Cavendish je letos na Touru prišel do rekordne 35. etapne zmage. Foto: Reuters Za Pogačarjem je zgodovinska sezona, v kateri je v 58 tekmovalnih dneh zbral osupljivih 25 zmag in šele kot tretji kolesar v zgodovini osvojil trojno krono z zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu. Šest etapnih zmag je letos zabeležil na francoskem Touru, skupaj jih ima zdaj na dirki vseh dirk že 17. To je skoraj pol toliko, kot jih je v dolgi in veličastni karieri zbral britanski sprinter Mark Cavendish. Ta je letos s 35. etapno zmago na večni lestvici prehitel belgijsko legendo Eddyja Merckxa in postal rekorder Toura. A Politt meni, da utegne ta rekord preseči prav Pogačar. "Če bo Tadej tako kolesaril še nekaj let, se to lahko zgodi zelo hitro, da," pravi.

Tudi Cavendish sam se zaveda, da lahko njegov prigarani rekord podre prav slovenski zvezdnik, letos mu je na Touru že očetovsko zažugal: "Da ne bi podrl rekorda!"

Dirke Tadeja Pogačarja v letu 2025 17. 2., UAE Tour

8. 3, Strade Bianche

22. 3., Milano–Sanremo

28. 3., E3 Saxo Classic

30. 3., Gent–Wevelgem

6. 4., Dirka po Flandriji

20. 4., Amstel Gold Race

23. 4., La Flèche Wallonne

27. 4., Liège–Bastogne–Liège

8. 6., Kriterij po Dofineji

5. 7., Tour de France

28. 9., svetovno prvenstvo v Ruandi (cestna dirka)

11.10., Dirka po Lombardiji

