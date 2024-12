V svetu kolesarstva je veliko govora o kontroverzni uporabi metode vdihovanja ogljikovega monoksida, ki je dvignila veliko prahu. Predsednik Mednarodne kolesarske zveze UCI poziva Svetovno protidopinško agencijo WADA, da prepove uporabo le-tega. O tej metodi se je razgovoril tudi dr. Jeroen Swart, ki dela v ekipi Tadeja Pogačarja UAE Emirates, in natančno razložil, zakaj so jo uporabljali.

Ogljikov monoksid je za človeka smrtonosen, če se ga vdiha v prevelikih količinah. A so znanstveniki dognali, da lahko športnikom izboljša vrednosti VO2max, če ga vdihavajo v nadzorovanih in omejenih količinah. Kaj sploh je VO2max? VO2max ali maksimalna poraba kisika, je pomemben kazalnik v kolesarstvu, ki meri največjo stopnjo porabe kisika, dosegljivo med fizičnim naporom. Višji VO2max kolesarjem omogoča, da vzdržujejo višje hitrosti dlje časa, proizvajajo več moči aerobno, se hitreje regenerirajo po intenzivnih naporih ter izboljšajo splošno vzdržljivost in zmogljivost.

20 let jo že uporabljajo alpinisti, vzdržljivostni športniki ...

Uporaba ogljikovega monoksida sicer še ni prepovedana, a je videti, da bi lahko poti vodile v to smer. Želja vodilnih na UCI je namreč, da se ga prepove, prošnjo so tako naslovili na Svetovno protidopinško agencijo WADA.

O tej temi se je na trening kampu ekipe UAE Emirates, ki je bila med nekaterimi ekipami, ki so uporabljali to metodo, razgovoril dr. Jeroen Swart – v ekipi UAE Emirates ima vlogo koordinatorja pri treningih in je zadolžen za njihovo izvedbo.

Dr. Jeroen Swart se je razgovoril o uporabi metode vdihavanja ogljikovega monoksida in za kaj so jo v ekipi UAE Emirates sploh uporabljali. Foto: Jaka Lopatič

"Da vam to popolnoma razjasnim, metoda ponovnega vdihavanja ogljikovega monoksida je tehnika, ki je že 20 let potrjena in so jo uporabljali alpinisti, vzdržljivostni športniki in športniki po vsem svetu za merjenje mase hemoglobina, ko se odpravijo na višino," je v Benidormu na jugovzhodu Španije na ekipnih pripravah povedal Swart.

"Mislim, da je šlo za precej senzacionalističen članek"

"Pred dvema letoma smo se odločili oceniti, ali naši kolesarji napredujejo skladno z našimi pričakovanji. Šlo je za proces, ki smo ga izvajali 18 mesecev, pri čemer smo z metodo ponovnega vdihavanja ogljikovega monoksida, ki je zelo standardizirana tehnika s specifično opremo, merili maso hemoglobina. Dejansko smo ta proces zdaj končali in naši rezultati kažejo, da so naši treningi zelo dobro prilagojeni za maksimalno prilagoditev naših kolesarjev, kar je razvidno tudi iz njihovih predstav. Tako teh testov ne potrebujemo več. Ne načrtujemo, da bi jih še naprej izvajali," je poudaril.

Pri UAE Emirates nimajo v načrtu uporabe te metode, ker vedo, da so na pravi poti. Foto: Ana Kovač

Escape Collective, preiskovalni medijski portal, je nedavno poročal o sporni praksi v profesionalnem kolesarstvu, ki vključuje ravno vdihovanje ogljikovega monoksida. Po njihovem mnenju je več ekip WorldToura uporabljajo to metodo za optimizacijo višinskega treninga. Swart je poudaril, da so ugotovitve precej privlečene za lase: "Mislim, da gre za precej senzacionalističen članek, ki špekulira o uporabi tehnike, ki bi bila precej zapletena in verjetno nekaj, kar si težko predstavljam, da bi kdo dejansko počel. Ne zdi se realistična. Menim, da gre za veliko senzacionalizma."