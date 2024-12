Ugibanj o tem, kateri bodo vsi vrhunci slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja v letu 2025, še ni konec. Ob Dirki po Franciji in svetovnem prvenstvu v Ruandi ter spomladanskih klasikah je še eno odprto vprašanje. Ni še namreč jasno, ali bo nastopil na Giru ali Vuelti. Na ta odgovor bo treba še počakati do predstavitve trase Vuelte, čeprav je ob predstavljenem koledarju nekako slutiti, da bo težko vključil Dirko po Italiji. Če bo nastopil na španski tritedenski pentlji, pa bo skušal tako zaokrožiti trojček zmag na vseh treh grand tourih. A bo imel cilje tudi na preostalih postojankah, na katerih ga bomo videli.

Poglejte si vrvež okoli Pogačarja na pripravah v Španiji

Pred enim letom je Tadej Pogačar na veliko veselje ljubiteljev kolesarstva naznanil, da bo nastopil na dveh grand tourih v eni sezoni, Giru d'Italia in Dirki po Franciji. Oba je na koncu v velikem slogu osvojil. Kolesarsko pravljico je spisal še na svetovnem prvenstvu, kjer se je odločil za skok iz glavnine več kot sto kilometrov pred ciljem. V velikem slogu je prikolesaril do mavrične majice, s katero bo kolesaril vsaj do naslednjega svetovnega prvenstva v Ruandi.

Rad bi osvojil Afriko, pester spomladanski spored klasik

Tam bi rad spet prikolesaril do naslova svetovnega prvaka. Da bo septembra odpotoval v Afriko, je bilo že jasno, na pripravah v Benidormu na jugovzhodu Španije pa se je sprva glede programa dirk razgovoril športni direktor UAE Emirates Joxean Fernández Matxín: "Tadej bo sezono začel na dirki UAE Tour, nadaljeval na Strade Bianche, Milano–San Remo, E3 Saxo Classic, Gent–Wevelgem, Dirki po Flandriji, treh ardenskih klasikah (Amstel Gold Race, Flèche Wallonne in Liège–Bastogne–Liège), pred Dirko po Franciji bo nastopil še na Kriteriju po Dofineji."

Joxean Fernandez Matxin je predstavil koledar dirk Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Ni pa še povsem jasno glede njegovega nastopa na Vuelti. Matxin izpostavlja, da sta možnosti Giro ali Vuelta, nikakor pa ne bo kolesaril na vseh treh grand tourih: "Počakati moramo na trase, ki jih bo razkril organizator Vuelte." A lahko nekako predvidevamo, da bo ob takšnem spomladanskem koledarju zelo težko nastopil na Giru d'Italia. "Osrednji cilj je Tour de France," poudarja Matxin.

Pogačar se zaveda, da je do letošnjega leta rezultate stopnjeval in da večno ne bo tako. Zadovoljil se bo že z manj lovorikami. A je jasno, da bo na vsaki postojanki dal vse od sebe, da bi v cilj prikolesaril z dvignjenima rokama.

Pogled proti Italiji

Velika želja je, da bi mu uspelo premagati konkurenco na italijanskem spomeniku Milano–San Remo, ki bi ga tako rad osvojil. Tudi v letu 2025 se bo podal na italijansko klasiko s tem namenom. Če mu bo uspel velik podvig, bi mu izziv za prihodnost predstavljal le še peti zahtevni spomenik, znamenita kockasta klasika Pariz–Roubaix, ki jo je vozil le v mladinski konkurenci. Za zdaj se lahko tako pohvali s štirimi zmagami na Dirki po Lombardiji, dvema na Liege–Bastogne–Liege in eni na Dirki po Flandriji.

Osrednji cilj bosta seveda predstavljala Tour de France in napad na četrto zmago. Če mu bo uspelo v Pariz prikolesariti v rumeni majici najboljšega, se bo na večni lestvici na petem mestu izenačil z Britancem Chrisom Froomom. Potem bi bila pred njim "le" še četverica s petimi zvezdicami – Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

Če je lani kolesaril na dveh grand tourih, ga bomo tudi v letu 2025 videli na delu na dveh tritedenskih kolesarskih pentljah. Če se bo podal na Vuelto in jo osvojil, se bo pridružil sedmerici kolesarjev, ki jim je uspelo osvojiti vse tri grand toure.

Novo kolo

Novo Colnagovo kolo Y1Rs Foto: Colnago Kot smo že poročali, se je Pogi prav tako odločil za eno spremembo. Od zdaj naprej bo kot maser zanj skrbel prijatelj Žiga Jerman, ki se je po dveh letih dela pri INEOS Grenadiers preselil v vrste UAE Emirates.

A to ni edina sprememba, ki je bo deležen številka ena svetovnega kolesarstva. V letu 2025 bo ekipa nastopala z novim modelom koles Colnago, ki sliši na ime Y1Rs. Na torkovem medijskem dnevu kolesarji še niso vozili z njimi, preizkušali naj bi jih od srede naprej. Kljub izboljšani aerodinamiki modela pa bo Pogi za gorske etape najverjetneje še vedno uporabljal drugo kolo, ki je primerno za tovrstne terene.

Teh pa bo glede na njegov program obilico, že zdaj pa si lahko njegovi privrženci v koledarjih zabeležijo vse dirke, na katerih bo predvidoma nastopal. Dejstvo je, da je vedno akcija, ko dirka Tadej Pogačar.