Poglejte si vrvež okoli Pogačarja na pripravah v Španiji

Nova sezona se v svetu kolesarstva nezadržno približuje. Večina ekip je trenutno na jugovzhodnem delu Španije v provinci Alicante, kjer je tudi ekipa UAE Emirates na čelu z našima kolesarjema Tadejem Pogačarjem in Domnom Novakom. V okolici Benidorma nabirajo kilometre v lepem sončnem vremenu in tako tlakujejo pot za novo tekmovalno obdobje.

Veliko oči je razumljivo uprtih v slovenskega šampiona Pogačarja, ki je imel za seboj sanjsko sezono. Sezono, ki je ni spisal še nikoli. Pohvali se lahko, da je med drugim osvojil dva Grand Toura – Giro d'Italia in Tour de France –, spisal poezijo s premiernim naslovom svetovnega prvaka in osvojil dva prestižna spomenika – Liege–Bastogne–Liege in njemu ljubo Dirko po Lombardiji, katere zmagovalec je štirikrat zapored.

Prišel je veliki prijatelj iz otroštva

Zadnja leta se z ekipo vseskozi pripravlja v okolici Benidorma, a leta 2024 se je nekaj stvari spremenilo. Ekipa je tokrat zakupila celoten hotel Grandluxor, Tadej pa ima po novem ob sebi velikega prijatelja, s katerim sta veliko kolesarila v otroških in mladinskih letih. Žiga Jerman se po dveh letih dela pri Ineos Grenadiers seli v vrste UAE Emirates, kjer bo kot maser skrbel izključno za slovenskega šampiona.

Žiga Jerman bo po novem masiral Tadeja Pogačarja. Foto: Ana Kovač

Slovenska ekipa okoli Pogija se tako krepi: športni direktor je Andrej Hauptman, za pripravo njegovih koles skrbi Boštjan Kavčnik, ob sebi ima kolesarja Domna Novaka, po novem pa še Žigo Jermana.

Za Pogija bo skrbel na vseh dirkah

"Ko sem vedel, da bom nehal kolesariti, sem najprej v Rogu vprašal, ali bi lahko bil eno sezono pri njih, ampak z zavedanjem, da lahko sredi leta končam. Dejal sem jim, da bi pomagal klubu na cesti in zunaj ceste. Želja pa je bila, da bi dobil mesto v kakšni od ekip kot maser. Nato je prišla. Blaž Bogataj in David Rožman sta mi najbolj pomagala, da sem prišel v Ineos Grenadiers," je Jerman pred enim letom dejal v naši rubriki Druga kariera.

Njegova naloga na dirkah bo izključno skrb za Pogačarja, ki je imel do zdaj baskovskega maserja, s katerim sta sodelovala zadnja leta, kar je potrdil tudi predstavnik za stike z javnostjo pri UAE Emirates Luke MaGuire: "Tadej ima rad Slovenijo in se rad pogovarja v slovenskem jeziku. Zdaj bo po novem njegov maser Žiga Jerman."