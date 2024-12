Podatki Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ki jih je pridobil italijanski časnik La Gazzetta dello Sport, razkrivajo, da so se proračuni 18 ekip WorldToura v zadnjih letih izdatno povečali, v letošnji zimi še bolj drastično. Z bistveno več denarja bodo razpolagale tudi ženske ekipe na WorldTour različici kot tudi na prokontinentalni ravni.

Za leto 2021 je denimo skupni proračun WorldTour ekip znašal 379 milijonov evrov, so zapisali pri Gazzetti. Takratni znesek je tvorilo 19 ekip, naslednje leto pa je Qhubeka-ASSOS prenehala delovati.

UAE Emirates in Red Bull - BORA - hansgrohe zelo blizu

WorldTour se je posledično skrčil na 18 ekip, vendar se je skupni proračun leta 2022 kljub temu povečal na 430 milijonov. V letu 2023 je bila številka že 473 milijonov, v letošnjem letu pa so se proračuni vseh ekip zaustavili pri 499 milijonih evrov.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v najbogatejših ekipah WorldToura. Foto: Guliverimage

Magično mejo 500 milijonov evrov bodo moštva presegla v letu 2025. Ne govorimo o majhnem skoku, ampak občutnem. Kar 570 milijonov bodo znašali proračuni vseh ekip.

Izdaten skok je tudi posledica vključitve Red Bulla v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe. Ekipa slovenskega šampiona Primoža Rogliča bo razpolagala s kar 50 milijoni evrov, kar predstavlja občuten skok in rekorden znesek za nemško-avstrijsko moštvo. Takšen, da so na finančni ravni skoraj ujeli priključek z UAE Emirates našega drugega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, katerih proračun naj bi znašal med 55 in 60 milijoni evrov. V tej ligi naj bi bili še ekipi INEOS Grenadiers in Visma | Lease a Bike.

Povprečna plača se je krepko dvignila, prednjači Tadej Pogačar

Če se ozremo štiri leta nazaj, bodo proračuni zrasli za skoraj 50 odstotkov, povprečni proračun WorldTour ekip bo po novem znašal 32 milijonov evrov. Povprečna plača kolesarjev bo prav tako dosegla nov rekord v letu 2025. Dvignila se bo na približno 500 tisoč evrov. Tadej Pogačar je na prvem mestu, kar se letne plače tiče. Pri La Gazzeta dello Sport, ki ima tesne stike z ekipo UAE Emirates, so nedavno zapisali, da bo njegova plača v prihodnjih letih znašala osem milijonov evrov na letni ravni.

Zanimiv je tudi podatek o proračunu v ženski različici WorldToura. V primerjavi z letom 2022 se bo leta 2025 podvojil na 70 milijonov evrov (15 ekip). Prav tako so se povečali vložki v prokontinentalnih ekipah, ki bodo imele leta 2025 149 milijonov evrov proračuna – leta 2002 je ta znašal 99 milijonov evrov.