"Primož je lahko še vedno konkurenčen Tadeju Pogačarju in Remcu Evenepoelu. Če pravilno zastavimo priprave, zakaj ne? Vidimo, da so Primoževe številke tako dobre kot vedno oziroma da se celo izboljšujejo," je glavni trener ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Dan Lorang razkril v pogovoru za Velo.

"Primoževa leta (35 let, op. a.) pravzaprav ne pomenijo ničesar. Res je, da je osem, deset let starejši od Pogačarja in teh fantov, a s kolesarstvom se ukvarja približno toliko časa kot oni in to igra veliko vlogo. Pri Primožu ne opažamo takega vpliva 'starosti' kot je to pri drugih športnikih."

Glede na to, da je Roglič v svet kolesarstva zajadral šele pred dobrim desetletjem, leta 2013, Lorang meni, da je pri njem še vedno prostor za izboljšave. "Ker je Primož v kolesarstvu še vedno dokaj 'mlad', še ni dosegel svojega 'plafona'. Še vedno ima prostor za razvoj, tako kot to velja za Evenepoela in Pogačarja. Verjamemo, da je lahko še boljši. To vidimo v njegovih številkah in to nam daje upanje v prihodnost."

Rogličeva šibka točka? Več zahtevnih gorskih etap zapored

Lorang je razkril tudi, kje je Rogličeva šibka točka. Po njegovem mnenju je to več zaporednih zahtevnih gorskih etap na večdnevnih dirkah. "Roglič že nekaj časa dela na tem. Zaveda se, da se mora v tem izboljšati, saj bo le tako lahko konkurenčen na grand touru. K sreči lahko iz podatkov razberemo, da je v tem že zelo napredoval. Postal je popoln kolesar in res ne vidim, zakaj ne bi mogel zmagati na Tour de Francu."

Foto: Reuters Zmaga na Touru je za Rogliča in ekipo še vedno realističen cilj

Lorang je spregovoril tudi o težavah ekipe na letošnjem Touru. "Tour je bil največja katastrofa za celotno ekipo, ne samo za Primoža. Vsi so dali od sebe 120 odstotkov, a rezultati so bili ničelni," je brez olepševanja priznal Lorang.

"Padec (in posledični odstop z dirke, op. a.) je Primoža psihično in fizično res prizadel, zato je bilo toliko bolj impresivno, kako se mu je uspelo vrniti na Vuelti. Ekipa se je iz Španije vrnila izčrpana, a motivirana. Ta zmaga je bila za nas ključnega pomena. Pokazala je, kaj je za nas in Red Bull dosegljivo naslednje leto in pozneje. Če lahko poskrbimo za vse, kar Primož potrebuje, če bo ostal zdrav in brez težav, potem ne vidimo razloga, zakaj se ne bi mogel s temi fanti pomeriti za stopničke ali celo za zmago na Touru."

O pomenu zmage na Dirki po Španiji je v Sobotnem intervjuju na Sportalu spregovoril tudi dr. Tim Podlogar, zadnje tri sezone nutricionist pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

