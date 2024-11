Ničkolikokrat smo se lahko že prepričali, kako velik borec je slovenski kolesar Primož Roglič in kako nerad govori o težavah, ki ga pestijo. Nič drugače ni bilo ob njegovem velikem zmagoslavju na Dirki po Italiji leta 2023, je v podkastu How To Become A Pro razložil njegov nekdanji moštveni kolega pri tedanji Jumbo-Vismi.

Giro 2023 se je končal epsko, ko je Primož Roglič v zaključnem kronometru na Svete Višarje v velikem slogu premagal Britanca Gerainta Thomas in kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico na cilju v večnem mestu Rimu.

A brez drame tudi takrat ni šlo. Spomnimo se, kako mu je pri vzponu na Svete Višarje ponagajal verižnik. Sam je v transu hitro popravil kolo in ob potisku nekdanjega skakalca Mitje Mežnarja nadaljeval svojo odlično vožnjo ob bučni podpori številnih slovenskih navijačev ob trasi.

Pa to ni bil edini dramatičen trenutek, je v podkastu How To Become A Pro razlagal Thomas Gloag, ki je zaradi padca Jana Tratnika na trening vožnji pred začetkom Gira tik pred zdajci vskočil v ekipo.

"Primož je pravi 'ubijalec' na kolesu, to je neverjetno. Ima osredotočenost, ki jo redko vidiš. Po zmagi v zadnji etapi Gira je mirno sedel pri večerji in užival, hkrati pa si lahko opazil, da že razmišlja o naslednji dirki. Sam sem pomislil: ravnokar si osvojil Giro!"

Rogličeva pot in pot njegove ekipe Jumbo-Visma nista bili gladki. Med dirko se je slovenski kolesar znašel na tleh in utrpel poškodbe. Čeprav javnosti razsežnosti težav ni izpostavljal, je Gloag v hotelu videl, da so bolečine prisotne: "Po dolgem jutru smo morali pobrati svoje stvari v enajstem nadstropju hotela. Bili smo v naglici, saj nas je čakal dolg prevoz. Primož je čakal na dvigalo, jaz pa sem si mislil: to traja predolgo. Skupina turistov je hodila sem in tja, zato sem mu predlagal, da bi bilo hitreje, če bi šla po stopnicah."

A ta podvig za Rogliča ni bil lahek, se spominja Britanec: "Tom, ne morem hoditi po stopnicah, je dejal. Bil sem povsem presenečen. To je rekel tako mirno, da sploh nisem dojel, kako velike bolečine prenaša. Ni se pritoževal, ostal je osredotočen. Ni mogel hoditi niti po stopnicah, a govoril je, kot da je že pripravljen ponovno tekmovati. Bilo je noro. Pomislil sem: ta človek je nor. A ravno ta samozavest in odločnost ga delata izjemnega vodjo. Nikoli se ne izklopi. Ciljem je osredotočeno predan vseh 365 dni v letu. To je za moštvenega kolega neverjetno navdihujoče."