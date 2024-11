Primoža Rogliča vzel v bran

Največji uspeh ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v letošnjem letu je bila zmaga Primoža Rogliča na Vuelti, na kateri je prišel še do četrtega naslova. Njegov moštveni kolega Roger Adria ga brani glede govoric, da je s slovenskim šampionom "konec" in ne more več osvojiti Dirke po Franciji.

"Ne verjamem temu. Zmagati na Kriteriju po Dofineji in Vuelti so nekateri videli kot slabšo stran. Na Vuelti je pokazal svoje najboljše številke. Letel je, zato menim, da bo tudi v prihodnje konkurenčen, kot je že zdaj. Vse bo naredil, da bo najboljši," je kolesar Roger Adria v pogovoru za špansko Marco stopil v bran slovenskemu kolesarju Primožu Rogliču.

Veliko stvari bodo skušali v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe nadgraditi v primerjavi z letošnjim letom, v katerem je Roglič prvič kolesaril. Zlasti s prihodom podjetja priznanih energetskih pijač. Zdajšnje nemško-avstrijsko moštvo še ni bilo na ravni Visme | Lease a Bike, kar se obcestnega dogajanja tiče. In prav Kisovčan je tu naredil korak naprej ter pokazal smernice za prihodnost.

Da ima v svojih nogah še vedno dinamit, smo se lahko prepričali tudi na Vuelti, kjer je na Puerto de Ancares in Alto de Moncalvillo tekmece pustil za seboj. Njegove številke pri obračanju pedal so bile zelo visoke, takšne kot pri nekdanjem moštvu.

Na poti do velikega zmagoslavja na Dirki po Španiji mu je bil v veliko pomoč tudi Adria. Verjame, da bodo ambicije pri slovenskem kolesarju tudi v letu 2025 na najvišji možni ravni, tudi v povezavi z Dirko po Franciji. Morda še celo višje: "Mislim, da se bo s prihodom Red Bulla dvignil proračun in se bomo podali v boj. Do nedavnega je bila ekipa osredotočena na klasike s Petrom Saganom, zdaj se formira ekipa za Grand Toure. Verjamem, da imamo veliko potenciala glede prihodnosti. V naše vrste so prišli dobri kolesarji. In ne le oni, ampak tudi strokovno osebje. Mislim, da bomo v prihodnje postali merilo v kolesarskem svetu."

Jan Tratnik je eden od tistih kolesarjev, ki bodo v veliko pomoč Primožu Rogliču, od katerega se bo veliko naučil nadarjeni Giulio Pellizzari. Na katerih dirkah bodo kolesarji Red Bull - BORE - hansgrohe kolesarili v prihodnjem letu, bo znano decembra na trening kampu na Majorki.