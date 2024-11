"Marsikje sem že prebral, da bom vozil Giro, morda bo to res," je Vingegaard skrivnostno začel to temo. "A o ničemer se še nismo odločili. To bomo storili kasneje. Ampak mislim, da je Tour še vedno naša prioriteta. Če bomo videli, da je nastop na Giru dobra priprava za Tour in bom pri tem videl tudi priložnosti za zmagi, mislim, da bi bilo super dirkati tam. Ampak to ne bi smelo biti na račun zmage na Touru," je poudaril Danec.

Za dvojec nastopov na Giru in Touru, kjer je obakrat zmagal, se je v zadnji sezoni odločil tudi Tadej Pogačar. "Jasno je, da lahko Giro in Tour voziš v istem letu. To smo videli pri Pogačarju. Bomo videli, kaj se bomo odločili. A na etapnih dirkah je v primerjavi s trening kampom vedno nekaj več negotovosti in tveganja. Glavni in veliki cilj bo zagotovo udeležba na Tour de France," je nadaljeval dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji.

Foto: Ana Kovač

Kaj pa Pogačar?

V pogovoru za dansko televizijo je Vingegaard spregovoril tudi o Pogačarju, ki ga je na Touru letos v skupnem seštevku dirke na koncu premagal za dobrih šest minut in 17 sekund. To je bilo za Danca veliko razočaranje, a še vedno močno verjame v svoje sposobnosti proti Slovencu. "Jasno je, da sem letos izgubil, tako da nekako morda nimam več takšnega zaupanja kot prej, vendar še vedno verjamem, da lahko zmagam. Mislim, da lahko s pravo pripravo naredim res dobro in se borim za zmago na Touru," je prepričan Vingegaard, ki je sicer v prejšnji sezoni aprila grdo padel na četrti etapi dirke po Baskiji, imel je zlomljeno ključnico in več reber, pa tudi kontuzijo pljuč in pnevmotoraks – bolj znan kot preluknjana pljuča. Kljub težkim poškodbam pa je bil do Toura nared.

Velika tekmeca Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar Foto: Reuters

Priprave, da bi v naslednji sezoni prehitel Pogačarja in druge tekmece, so pri Dancu že v polnem teku. In ko mora Vingegaard izpostaviti, kje mora konkretno napredovati, da bi dohitel večnega tekmeca, je bil jasen. "Pri vsem. Mislim, da mi je to poletje pravzaprav malce zmanjkalo po vseh parametrih glede na to, kar zmorem. Nisem bil tako eksploziven kot običajno, ker sem izgubil veliko mišične mase, tako da tudi na daljših vzponih ne morem voziti istih vatov, kot sem jih lahko, preden sem padel. Nekaj ​​mi je manjkalo v primerjavi s tem, kako je bilo pred tistim padcem in poškodbo," je pojasnil 27-letni član ekipe Team Visma | Lease a Bike.

Vingegaard je ob tem še priznal, da je Pogačar trenutno korak pred njim kot prej. Zato bo tudi sam poizkusil narediti nekaj dodatnega, da "zmanjša vrzel". "Jasno je, da si ne morem vzeti trimesečnega premora, zato bom moral nadaljevati in poskušati zmanjšati letošnji zaostanek od Pogačarja. Priprave mi dajejo tudi nekaj motivacije in prepričanja, da sem lahko na Touru boljši, kot sem bil letos," je še dodal Danec.

Preberite še: