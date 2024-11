Agent Tadeja Pogačarja stavi na še enega Slovenca

Letošnja sezona je bila za vašega varovanca Tadeja Pogačarja sezona presežkov. Je bila zato tudi za vas kot njegovega agenta kakorkoli drugačna?

Tadeju je letos uspelo zmagati na dvojčku Giro in Tour, za nameček pa je osvojil še naslov svetovnega prvaka, nekaj, kar si želi vsak, ko se začne resno ukvarjati s kolesarstvom. Trojna krona je nekaj, kar je pred njim uspelo le dvema kolesarjema v vsej zgodovini profesionalnega kolesarstva. Tadej je imel izjemno sezono in tudi jaz lahko rečem, da je bila moja sezona izjemna.

Najboljša slovenska kolesarja sezone 2024 Urška Žigart in Tadej Pogačar na večeru zvezd. Foto: Mediaspeed Včasih se zdi, da je Tadej Pogačar na kolesu druga osebnost kot v zasebnem življenju. Da je na kolesu res bolj kot superjunak Hulk, ki krasi tudi njegovo kolo, zasebno pa precej bolj umirjen. Kako ga vi dojemate?

Najprej bi rad povedal to, da se Tadej od začetka kariere do danes ni niti malo spremenil. Običajno se ljudje, ki dosežejo velike stvari, ki serijsko zmagujejo in pišejo zgodovino, ki postajajo vse bolj prepoznavni in priljubljeni, hočeš nočeš spremenijo. No, v primeru Tadeja ni tako. Mislim, da ni velike razlike med njim na kolesu in zasebno, tudi brez kolesa ima močno osebnost.

Se spomnite vajinega prvega srečanja? Kdo vas je prvi opozoril nanj?

Prvi človek, ki mi je omenil, da je Tadej izjemen talent, je bil Andrej Hauptman, sam pa sem ga na dirki prvič videl na Giru della Lunigiana, mislim, da leta 2016, kjer je zmagal. Tako da ja, Andrej se v svoji presoji ni čisto nič zmotil. Veliko kolesarjev je zelo dobrih v mlajših kategorijah, pa se potem kar nekako izgubijo. Prava vrednost kolesarja se pokaže šele v tem, kako profesionalen je njegov pristop. Talent ni dovolj, potrebno je trdo delo na vseh področjih, in ko to združiš z velikim talentom, šele takrat lahko dosežeš najvišje cilje. V tem je velika razlika.

Andrej Hauptman je Carero prvi opozoril na Pogačarjev talent. Foto: Mediaspeed Tadej Pogačar ima ogromno bazo navijačev tudi na družbenih omrežjih. Na Instagramu ga spremlja več kot dva milijona sledilcev. Imate načrte, kako še povečati njegovo navijaško bazo?

Tadej ni samo najboljši kolesar na svetu, je tudi najbolj prepoznaven kolesar na svetu. Najboljši je zato, ker s trenerjem trdo delata, najbolj prepoznaven pa zato, ker z ekipo na tem področju z njim dobro sodelujemo. To, da smo se že v letih 2021 in 2022 odločili, da bo Tadej nastopil na kriteriju v Kolumbiji in lani v Aziji, je del strategije. Za take poteze se ne odločimo zato, ker nam je všeč ta del sveta, čeprav nam tudi je, ampak zato ker želimo, da Tadeja spoznajo tudi navijači zunaj Evrope. V preteklosti je bilo profesionalno kolesarstvo osredotočeno na Evropo, mi pa si želimo to spremeniti.

Kako pomembna je pri njem njegova osebnost? Bi bil tako priljubljen brez svoje sproščene narave?

Mislim, da je osebnost pri tem zelo pomembna. V zgodovini kolesarstva je namreč več kolesarjev, ki so na Dirki po Franciji v zadnjih 20 letih zmagali večkrat kot on, je pa razlika v tem, kako zmagaš, ne samo, da zmagaš. Do letošnjega septembra je 90 kolesarjev že osvojilo naslov svetovnega prvaka, nihče pa ni zmagal tako, da bi napadel dobrih sto kilometrov pred ciljem. Največja razlika med Tadejem in drugimi vrhunskimi kolesarji je v načinu, na katerega zmaguje.

Foto: Mediaspeed Katero njegovo gesto, napad, potezo na dirki bi izpostavili, če bi morali izbrati samo eno?

Letos ali kadarkoli? Kadarkoli, dobro. Zame je njegova najpomembnejša zmaga letošnja zmaga na dirki Liege–Bastogne–Liege. Predlani je dirko izpustil zaradi smrti Urškine mame, lani pa se je na tej dirki poškodoval. Letos se je na dirko vrnil (dirka je bila na sporedu točno ob obletnici smrti Darje Žigart, op. a.) in suvereno zmagal. Mislim, da je bilo to zanj zelo pomembno.

Pogačar je letošnjo zmago na dirki Liege–Bastogne–Liege posvetil Darji Žigart, pokojni mami svoje zaročenke Urške Žigart. Foto: Guliverimage Tadej je letos podpisal novo pogodbo z ekipo UAE Emirates, po kateri naj bi v šestih letih zaslužil okoli 50 milijonov evrov, če nagradne bonuse pustimo ob strani. Sliši se veliko, a v primerjavi z nekaterimi drugimi športi ni. Menite, da je premalo plačan? Bi si glede na svoj status v svetu kolesarstva zaslužil več? Bi morale plače kolesarjev biti višje, kot so?

Številka glede Tadejeve pogodbe je neuradna in o tem ne morem govoriti, je pa pomembno, da je najboljši kolesar na svetu tudi najbolje plačan kolesar v pelotonu. Mislim pa, da je v kolesarstvu trenutno zelo pomembno to, da so v njem kolesarji iz čim več različnih držav, to je za ugled in status kolesarstva zelo pomembno. Ko bomo na primer v profesionalni konkurenci imeli kitajsko ali indijsko ekipo, bo to zelo velik korak. V teh državah bomo imeli še več ljubiteljev kolesarstva, še več se bo govorilo o tem športu in o kolesarjih, s tem pa bodo tudi plače kolesarjev višje.

Foto: Guliverimage/AP

Za zdaj je seveda nogomet šport številka ena, tudi kolesarstvo je v nekaterih delih sveta zelo pomembno, ne pa povsod. Tega se lotevamo korak za korakom. Kolesarstvo v letu 2024 je nekaj povsem drugega kot v njegovih začetkih, in je zagotovo najboljši šport, kar zadeva sponzorje. Ti za svoj vložek dobijo več, poleg tega imajo zagotovljeno zelo dobro pojavnost na dirkah. Dirke so dolge, sponzorji na dresih pa zelo dobro vidni. Če pogledamo na primer Formulo 1, se tam vse dogaja tako hitro, vozniki drvijo s hitrostjo 300 kilometrov na uro, in sponzorji, vsaj tisti manjši, ne dobijo dovolj pozornosti, medtem ko je v kolesarstvu to precej drugače.

Katera pozicija logotipa na dresu je največ vredna? Za kateri položaj na dresu je sponzorski vložek največji?

Za logotip, ki je na spodnjem delu hrbta oz. na hlačkah. V Tadejevem primeru je to MyWhoosh (virtualna kolesarska platforma s sedežem v UAE, op. a.).

Agencija A&J Allsports skrbi tudi za Jakoba Omrzela, najboljšega mladega slovenskega cestnega kolesarja sezone 2024. Foto: Mediaspeed V vaši agenciji zastopate veliko število vrhunskih kolesarjev, med njimi je tudi najboljši slovenski mladi kolesar leta 2024 Jakob Omrzel. Predvidevam, da tudi od njega pričakujete velike reči?

Mislim, da je Jakob velik talent, in prepričan sem, da če bo nadaljeval trdo delo, da bo tudi na profesionalni ravni dosegal odmevne rezultate.

