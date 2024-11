Nadarjeni belgijski kolesar Maxime Van Gils bo okrepil ekipo Red Bull Bora-hansgrohe, za katerega kapetansko vlogo opravlja slovenski as Primož Roglič, poleti pa se je tja preselil tudi Jan Tratnik. Belgijski mediji poročajo, da je van Gils podpisal dveletno pogodbo.

Za ekipo Red Bull Bora-hansgrohe je to že deveta okrepitev za leto 2025. Pred van Gilsom so tja ob Tratniku prestopili tudi Laurence Pithie, Oier Lazkano, Gianni Moscon, Finn Fisher-Black, Giulio Pellizzari ter brata dvojčka Mick in Tim van Dijke.

"Ekipa in kolesar sta dosegla dogovor o prekinitvi pogodbe z odobritvijo UCI," so potrdili tudi pri moštvu Lotto, za katerega je Van Gils dirkal sedem let. Po poročanju belgijskih medijev odškodnina za prestop znaša dva milijona evrov.

Belgijec je pogodbo z Lottom sklenil letos, nato pa slavil na dirki po Andaluziji, VN Aargaua in v Frankfurtu. Tretji je bil na klasiki Strade Bianche, kjer je slavil Tadej Pogačar, sedmi na spomeniku Milano - Sanremo, tretji na Valonski puščici, četrti na spomeniku Liege - Bastogne - Liege in prav tako četrti na Veliki nagradi Montreala, ki jo je prav tako dobil Pogačar.

Zato so se za kolesarja zanimali tudi Astana, Movistar in Ineos.

Preberite še: