Ogljikov monoksid je za človeka toksičen, vendar lahko, če ga vdihujemo v nadzorovanih in omejenih količinah, nekoliko izboljša sposobnost telesa za povečanje vrednosti VO2max. To sicer še ni potrjeno, prav tako metoda še ni prepovedana za profesionalne kolesarje, zato so jo leta 2024 nekatere ekipe tudi uporabljale. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) poziva k jasni odločitvi, ali je ta metoda dovoljena ali ne, poroča cyclinguptodate.

"Znanstveniki ga v primeru raziskav uporabimo na način, da športnikom damo predihavati plin, ki ima vnaprej znano količino ogljikovega monoksida. Ta se veže na rdeče krvničke in porazdeli po telesu. Če potem izmerimo koncentracijo rdečih krvničk v krvi in določimo, koliko od teh ima nase vezan ogljikov monoksid, lahko izračunamo njihovo količino. In to trenerjem pomaga pri vadbenem procesu. A količina vdihanega ogljikovega monoksida je seveda izjemno majhna, poleg tega to meritev kolesarji naredijo redko – recimo pred tritedenskimi višinskimi pripravami in po njih."

"Se pa v zadnjem času pojavljajo določeni dokazi, da lahko vsakodnevno vdihavanje ogljikovega monoksida poviša koncentracijo eritropoetina v telesu, ki vodi v nastanek novih rdečih krvničk. A zaradi nevarnosti takšnega početja dvomim, da kdo to dejansko uporablja v praksi," je v sobotnem intervjuju za Sportal o tej temi med drugim nedavno dejal dr. Tim Podlogar, ki je pretekla leta sodeloval z zdajšnjo ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, zdaj pa se seli k Tudorju.

Foto: Guliverimage

Obstaja očiten razlog, da bi Svetovna protidopinška agencija (WADA) to metodo prepovedala – predstavlja namreč tveganje za zdravje kolesarjev, če ni pravilno izvedena. Informacije o tej praksi so prišle na dan v začetku leta.

Kljub uporabi je zdravnik ekipe UAE Team Emirates Adriano Rotunno trdil, da to metodo uporabljajo za preučevanje učinkov višinskega treninga pri svojih kolesarjih, podobno so odgovorili tudi iz tabora ekipe Visma | Lease a Bike.

Vendar pa so kolesarji iz drugih ekip in strokovnjaki iz sveta kolesarstva kritizirali to metodo, ki še vedno ostaja neznanka v kolesarstvu. Romain Bardet je nedavno znova odprl razpravo v intervjuju za Eurosport France, ko je izjavil, da "ogljikov monoksid lahko pojasni vzpon nekaterih kolesarjev, za katere pred letom ali letom in pol sploh nismo vedeli". Vodja ekipe TotalEnergies Jean-René Bernaudeau je poudaril, da to škoduje ugledu kolesarstva, poročajo na cyclinguptodate.

Nekatere študije nakazujejo, da ta metoda lahko izboljša zmogljivost, zato UCI pritiska na WADO, naj sprejme odločitev, ali naj bo metoda prepovedana ali dovoljena. Odločili naj bi se v naslednjih mesecih.