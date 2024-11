Tadej Pogačar še naprej zmaguje

Za najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem so dnevi, polni medijskih obveznosti, danes pa je v Monaku znova sedel na kolo in na kriteriju v sklopu dobrodelnega kolesarskega festivala za vse: profesionalce, amaterje in družine Beking events, med profesionalci ugnal vso konkurenco. Za 26-letnikom sta se zvrstila Maks Pedersen in Michael Matthews. Na dogodku, kjer je bila v ospredju dobrodelnost in ne tekmovanje, je sodeloval tudi Matej Mohorič.