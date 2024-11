"Vingegaard že razmišlja, kako ujeti Pogačarja."

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je trenutno povsem osredotočen na to, kako zmanjšati razliko do Tadeja Pogačarja, je prepričan nekdanji športni direktor zloglasnega ameriškega šampiona Lancea Armstronga Johan Bruyneel. A bo tudi Tadej Pogačar v prihodnji sezoni še boljši, kot smo ga videli letos, še opozarja Belgijec.

Danski šampion Jonas Vingegaard, zmagovalec Dirke po Franciji v letih 2023 in 2022, je po težavni sezoni, v kateri je grozljivo padel na Dirki po Baskiji, nato pa na Touru poleti moral priznati premoč letos izjemno dominantnemu Tadeju Pogačarju, že povsem osredotočen na to, kako se bo Slovencu čim bolj približal v naslednji sezoni, je v podkastu The Move razlagal Johan Bruyneel.

"Bo imel Pogačar prihodnje leto stoodstotni izkupiček zmag?"

Johan Bruyneel: Menim, da želi Pogačar opraviti z Vuelto, dokler je še mlad. Foto: Guliverimage/Getty Images Jasno je, da bo Vingegaard Pogačarja poskušal premagati na naslednji izvedbi Toura, in jasno je, da bodo tako Danec kot tudi Pogačar in belgijski zvezdnik Remco Evenepoel prihodnje leto še močnejši. "Mislim, da vsi napredujejo. Jonas bo na visoki ravni, prav tako Remco in neumno bi bilo pričakovati, da ne bo tudi Pogačar. Tudi sam je poudaril, da si želi ves čas napredovati. In če bo res ... Heh, bo imel stoodstotni izkupiček zmag? Ne vem," razmišlja Bruyneel.

Pričakuje tudi, da bo Pogačar prihodnje leto poskušal najprej osvojiti spomenik Milano–Sanremo, na italijanskem Giru pa ne bo nastopil. "Menim, da želi opraviti z Vuelto še dovolj zgodaj, dokler je še mlad, da bo imel tako v nadaljevanju več svobode pri izbiri dirk."

Vsako leto bližje zmagi na Milano–Sanremo

Slovenski as bo septembra v Ruandi poskušal ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Pogačar je tudi sam kot enega osrednjih ciljev naslednje sezone izpostavil osvojitev prvega spomenika sezone, dirke Milano–Sanremo. Ta mu poleg kraljice klasik, dirke Pariz–Roubaix, še manjka v vitrini. Osvojil je že Dirko po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in Lombardijo. Zmago na severnem peklu, kot radi imenujejo zahtevno dirko po tlakovcih od Pariza do Roubaixa, bo napadel kasneje v karieri, je še omenjal slovenski as, Milano–Sanremo pa je poskušal osvojiti že štirikrat, a bil vselej prekratek.

Ampak je na dirki, ki mu zaradi pomanjkanja resnejših klancev izrazito ne ustreza, vsako leto bližje zmagi. Leta 2020 je bil na t. i. primaveri 12., leta 2022 peti, lani četrti in letos tretji.

V Ruandi bo branil mavrično majico

Za 26-letnim šampionom s Klanca pri Komendi je sanjska sezona, v kateri je v 58 tekmovalnih dneh dosegel 25 zmag, tudi trojno krono z zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu. Prihodnje leto bo poskušal septembra v Ruandi ubraniti mavrično majico, kar bo izjemno težko, je na Večeru zvezd Kolesarske zveze Slovenije priznal najboljši kolesar sveta. Jasno mu je tudi, da se njegovi konkurenti že vneto pripravljajo na naslednjo sezono. "Vem, da trenirajo in želijo biti boljši kot prejšnja leta, a isto imam v mislih tudi sam. Da bom vsaj toliko dober kot sem bil letos," jim sporoča Pogačar.

