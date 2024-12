Ustvarjanje okolja za uspeh Tadeja Pogačarja #video

"Letos je to največji tabor, ki ga je ekipa kdaj izvedla," je dejal Luke Maguire. "Načrtovanje se začne skoraj takoj po koncu sezone. Več kot dvesto članov, med njimi 30 kolesarjev, osebje, razvojna ekipa Generation Z in ženska ekipa, se je zbralo v hotelu, ki je v celoti rezerviran za ekipo. Nemogoče je dobiti rezervacijo tukaj," je dodal in poudaril ekskluzivnost dogodka.

Z vozili in opremo, pripeljano iz njihove baze v Milanu, ter kolesarji, ki prihajajo z vseh koncev sveta, je logistika zahteven zalogaj. Kljub temu lokacija z milejšim zimskim vremenom, mirnimi cestami in ugodno hotelsko kapaciteto v času izven sezone zagotavlja idealne pogoje.

Vendar letos niso mogli priti vsi. Brandon McNulty in Jay Vine manjkata, saj redke trenutke preživljata doma, v ZDA oziroma Avstraliji. "To je edini čas v letu, ki ga lahko preživita s svojimi družinami," pojasnjuje Maguire, Vine pa bo sezono začel prav v domovini.

Pogačar v središču: posebna ekipa za posebnega kolesarja

Tadej Pogačar, nesporni zvezdnik kolesarskega sveta, ostaja v središču pozornosti ekipe UAE Emirates. Zaupa vsem v ustaljeni sestavi, hkrati pa skrbi, da ima ob sebi slovensko družbo, kar mu pomaga ohranjati občutek domačnosti. "Letos se je ekipi pridružil Žiga Jerman (opravlja funkcijo maserja, op. a.), zelo dober Tadejev prijatelj, ki bo skozi sezono tesno sodeloval z njim," pravi Maguire. "Imeti Slovence ob sebi je zanj zelo pomembno – to ga sprošča. Lahko govori slovensko, kar vse skupaj naredi bolj naravno zanj."

Kljub pozornosti, ki jo Pogačar pritegne, Maguire poudarja njegovo skromnost. "V ekipi vlada taka atmosfera, da se vsi družijo in razumejo. Tadej je povsem normalen fant; ne želi preveč posebnega obravnavanja."

Natrpan urnik

Kolesarji na trening kampu sledijo natančno strukturirani dnevni rutini. Jutra se običajno začnejo z raztezanjem ali vajami za moč, sledijo zajtrk, treningi, kosilo, masaže in popoldanske seje. "Poleg tega potekajo sestanki s športnimi direktorji o koledarju dirk za prihajajočo sezono," dodaja Maguire.

Treningi so raznoliki – od krajših voženj, ki jim rečejo coffee ride, do daljših, štiriurnih etap. Tudi ob dnevih, kot je dan za medije, ko so obveznosti drugačne, ostaja fokus na pripravi.

"V ponedeljek je imel denimo načrtovan dvourni trening, pa so kolesarili tri ure in pol. V torek je bila le lažja razpeljava, ker je imel pred seboj dan za medije. Sicer pa od štiri do štiri ure in pol treninga dnevno. Ob tem delajo še veliko stvari v telovadnici, raztezanje, tu je še psihološki vidik, da bodo prišli v top formi v sezono," razlaga Luke.

Usklajevanje treninga in obveznosti

Trening kamp je v prvi meri namenjen izboljšanju fizične pripravljenosti, preizkusili bodo tudi nova Colnagova kolesa Y1Rs, na delovnem meniju pa so bile tudi medijske obveznosti, ki jih je ob uspehih razumljivo veliko. "Vsaka zima postaja nekoliko bolj zaposlena," priznava Maguire. "Najbolj srečen je doma v Monaku, kjer lahko preprosto počiva. Rad se tudi vrača v Slovenijo, da se sreča z družino, prijatelji. Imel je veliko podelitev nagrad in to je del službe. A z njim je vse lažje – ima sproščen odnos in razume, da zmagovanje na dirkah prinaša tudi te obveznosti."

Foto: Ana Kovač

Trening kamp v Španiji je edini čas v letu, ko se zbere celotna ekipa – kolesarji, osebje in vodstvo. Maguire poudarja pomen osebnih srečanj: "Med sezono je na posameznih dirkah morda le 20 ljudi, preostalih pa ne srečaš. Tukaj je priložnost, da se vsi povežejo in uskladijo cilje za naslednje leto. Tadej je središče ekipe, vendar je prav atmosfera tista, ki naredi ta tabor – in sezono – uspešno."

Leto 2024 je bilo za moštvo UAE Emirates nadvse uspešno in tudi v letu 2025 imajo visokoleteče cilje. Ne le s Pogačarjem, ampak tudi s preostalimi kolesarji.