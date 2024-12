"Deset etap s ciljnim vzponom, pet ali šest gorskih etap, dva kronometra, od tega en ekipni in en posamični," je našteval Joxean Fernández Matxín, ki ga je glede strukture trase 80. Vuelte presenetilo samo to, da kolesarje le dan po letalskem transferju kolesarjev iz Francije v Španijo čaka ekipni kronometer, ena najbolj specifičnih in spektakularnih disciplin v svetu kolesarstva.

"S Tadejem (Pogačarjem, op. a.) se bova pogovorila, ko se vrnem v hotel, in nato odločila. Že zdaj vemo, da bo vsaka dirka, na kateri bo nastopil, zagotovo spektakularna, znotraj ekipe pa imamo bolj ali manj že predstavo o tem (kje bo dirkal, op. a.). Bo pa na Vuelti prej ali slej zagotovo nastopil, saj si želimo, da jo ima (zmago, op. a.) v svoji rezultatski zbirki," je Matxín povedal za španski AS, kjer so prepričani, da so možnosti za nastop prvega kolesarja sveta na zadnjem grand touru sezone precej visoke.

🔥 #LaVuelta25 🔥



🛣 4 flat stages (1 with a high finish) / 4 etapas llanas (1 con un final en alto)

⛰ 6 hilly stages / 6 hilly stages

🏔️ 5 mountain stages / 5 etapas de montaña

〰️ 3 hilly stages with high finish / 3 etapas onduladas con final en alto

⏱ 1 ITT / 1 CRI

⏱ 1… pic.twitter.com/v6gRE4syhY — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Pogačar je na Vuelti nastopil samo enkrat, in sicer leta 2019, v svoji prvi sezoni med profesionalnimi kolesarji in takoj poskrbel za pravo senzacijo. Ne samo, da je kot 20-letni novinec v svetu vrhunskega kolesarstva dobil tri etape, tudi v skupnem seštevku se je povzpel na zmagovalni oder (tretje mesto) in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Vse od takrat Pogačar Vuelte ni imel na svojem programu, čeprav ga tja vsa leta vztrajno vabijo. Letos še prav posebej, saj bo prihodnja izvedba Vuelte jubilejna, devetdeseta.

Direktor Vuelte Javier Guillen verjame, da ga bomo prihodnje leto spet videli na tej španski dirki. Ta se bo začela 23. avgusta v Torinu v Italiji in končala 14. septembra v Madridu. Trasa bo kolesarje peljala čet štiri države, že omenjeno Italijo in seveda Španijo, tudi skozi Andoro in Francijo. Dobra novica za Pogačarja je tudi ta, da bo celoten del trase po španskih cestah skoncentriran na severu države, kjer temperature ne bodo tako visoke kot na letošnji Veulti.



Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič španske dirke za zdaj nima v načrtu. V prihodnji sezoni naj bi namesto na Vuelti nastopil na Giru (organizatorji bodo po zapletih traso predstavili šele 13. januarja), osrednji cilj sezone pa bo Dirka po Franciji.

Koledar dirk Tadeja Pogačarja v sezoni 2025:



17. 2. - UAE Tour

8. 3. - Strade Bianche

22. 3. - Milano–Sanremo

28. 3. - E3 Saxo Classic

30. 3. - Gent–Wevelgem

6. 4. - Dirka po Flandriji

20. 4. - Amstel Gold Race

23. 4. - La Flèche Wallonne

27. 4. - Liège–Bastogne–Liège

8. 6. - Kriterij po Dofineji

5. 7. - Tour de France

28. 9. - svetovno prvenstvo v Ruandi (cestna dirka)

11.10. - Dirka po Lombardiji

