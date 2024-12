Švicarski kolesarski talent Jan Christen je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates, za katero tekmuje tudi najboljši kolesar minule sezone Tadej Pogačar. Christen je zvestobo moštvu obljubil do leta 2030 ter se s tem pridružil Slovencu in Špancu Pablu Torresu, katerih usluge so si Arabci zagotovili za naslednjih šest sezon.

Kot je poročala spletna stran cyclingnews.com, ima daljšo pogodbo v kolesarstvu le Belgijec Wout van Aert, ki je z ekipo Visma-Lease a Bike pred časom podpisal pogodbo "do konca življenja".

Pri UAE imata dolgi pogodbi tudi Mehičan Isaac del Toro in Španec Juan Ayuso, prvi do leta 2029, drugi do leta 2028.

Hvaležen za izkazano zaupanje

"Zelo sem hvaležen ekipi, ki mi je izkazala tako veliko zaupanje. Priložnost biti v tem okolju, ki me izjemno podpira, tako na kolesu kot ob njem, je pravi privilegij in vidim ga kot popolno mesto, da se razvijam kot kolesar in naredim naslednje korake v svoji karieri," je ob podpisu nove pogodbe dejal 20-letni Christen.

Mladi Švicar je v svoji prvi profesionalni sezoni zmagal trikrat, najbolj impresivno zmaga je bila v etapi dirke Giro d'Abruzzo, ko je konkurenco premagal po samostojnem pobegu. V vožnji na čas mlajših članov na svetovnem prvenstvu v svoji domovini je osvojil bronasto kolajno.

