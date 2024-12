Domen Novak meni, da ima sanjsko službo. Pri UAE Emirates, eni najmočnejših ekip v svetovnem kolesarstvu, se je odlično znašel – ne samo zaradi profesionalnega okolja, temveč tudi zaradi družbe Tadeja Pogačarja, številke ena v svetovnem kolesarstvu. Za Domna sta zadnji dve leti, odkar je član ekipe, prelomni, saj mu je uspelo napredovati na več področjih in uveljavil se je kot pomemben del ekipe. Upa, da se mu bodo v letu 2025 uresničile sanje, a se zaveda, da se to ne bo zgodilo samo od sebe, ampak zaradi trdega dela in dobrih voženj. O tem, kako uživa v ekipi, o letošnjih uspehih in prihodnjih ciljih ter kako je biti v družbi Pogačarja, se je razgovoril na trening kampu v Španiji.

"Doma ni najboljše vreme, zato je super, da smo šli trenirat v tople kraje. Tu naredimo več baze, obenem pa opravimo tudi medijske obveznosti. Prvi teden je bil naporen, drugi bolj osredotočen na trening. Poizkušamo nove drese in opremo ter urejamo podrobnosti, kot so položaji na novem kolesu, sestanki s trenerji in športnimi direktorji, kaj vse bi še lahko izboljšali," opisuje Domen Novak.

V zadnjih dveh letih, odkar je prišel iz ekipe Bahrain Victorious, je bistveno napredoval, kar pripisuje trdemu delu in podpori ekipe: "Vsako leto poskušam narediti korak naprej. Z ekipo smo se dogovorili, da letos vsi stopimo korak naprej. Mislim, da mi je uspelo, saj sem trenutno v boljši formi kot lani. Kako bo to vplivalo na sezono, bomo še videli, a za zdaj gre vse po načrtih."

Trezen pogled proti Dirki po Franciji

Novak še ni nastopil na Dirki po Franciji, a si to želi že od mladih nog. Za zdaj je še rezerva za vrhunec leta, vendar se lahko ob njegovih dobrih predstavah marsikaj spremeni: "To so moje otroške sanje. Za zdaj sem v rezervnem načrtu. Odločitev je na ekipi, ali bom šel ali ne. Bom pa naredil vse, kar je v moji moči, da si izborim mesto. Mislim, da imam letos velike možnosti, saj sem se lani dobro izkazal in še napredoval. Tour je nekaj posebnega, malo straši, a po drugi strani ga komaj čakam. Želim si preizkusiti, kako je tam, in ali res drži, da je tako težek, kot pravijo."

Kako je dirkati s Tadejem Pogačarjem: "Tadej nas, po domače povedano, komandira"

V ekipi se je Novak odlično ujel s Tadejem Pogačarjem. Prav zaradi njega je začel izdatneje uživati na kolesu, povrhu vsega pa mu je velika motivacija pomagati številki 1 svetovnega kolesarstva: "Zdaj se še bolje poznava in veva, kako delujeva. Dam mu lahko največ, kar lahko. Naša naloga je, da smo maksimalno pripravljeni. Sam delam brez pomislekov za vsakogar, ki je vodja ekipe. Morda dam za Tadeja še kak atom moči več, ker sva oba Slovenca in se odlično razumeva. Morda z večjim srcem delaš. Najraje dirkam z njim in tudi najbolj uživam. "

Uživa dirkati s Tadejem Pogačarjem. Foto: Guliverimage

Tudi na svetovnem prvenstvu v Zürichu je Novak Pogačarju stal ob strani, ko je ta napadel kar sto kilometrov pred ciljem. Presenetil je tudi njega, a poudarja, da Tadej ve, kdaj lahko skoči in kdaj ne: "Nikoli nisem dvomil. Tadej zna dirko zelo dobro brati. Napade, ko je vsem težko. Po eni strani smo se spraševali, ali smo naredili dovolj ali ne, da bo zmagal. A je bila takšna okoliščina, da je moral napasti sto kilometrov pred ciljem. Dirka se je tako razvila, nismo vedeli, kdo pije, kdo plača. On je prebral in naredil kot mora. Na koncu je bila zgodovinska, epska zmaga. On nas korigira. Na svetovnem je težje dirkati za reprezentanco kot z ekipo. V ekipi si bolj uigran. Nimamo takšnega nabora kolesarjev, da bi bili vsi v WorlTouru. Na koncu se je super izšlo. Tadej nas, po domače povedano, komandira."

"S Tadejem sva se dobro ujela. Najin načrt se loči, ko gre on na klasike na kocke. Jaz nisem za kocke, zato bom to izpustil. Sicer pa kar dosti dirkava skupaj. Letos bo še lažje, ker se poznava, veva, kako delujeva oba. Dam mu lahko največ, kar lahko. Ali sem zadnji ali prvi mož, je odvisno od trenutne forme in trase," je nadaljeval.

O tem, zakaj ima sanjsko službo

Novak ima jasno zastavljene cilje za 2025: "Prvi cilj mi je UAE Tour, kjer bi rad bil zelo dobro pripravljen, saj je to naša domača dirka. Nato pridejo ardenske klasike, nato pa bomo videli glede Toura. Moj cilj je, da sem optimalno pripravljen, dam maksimum in uživam v tem, kar delam."

Letos je postal državni prvak in zato nosi temu primeren dres. Foto: Sportida

V načrtu ima še italijansko klasiko Milano–San Remo, Dirko po Kataloniji in Kriterij po Dofineji, po morebitnem Touru pa Dirko po Burgosu in Vuelto. Pri tem poudarja, da mu je vloga v ekipi pisana na kožo: "Morda znam malce bolj brati dirko, kot sem jo včasih. Več imam fizične moči. Morda sem vsestranski kolesar. Po ravnini lahko vlečem, na klanec se lahko dobro peljem. V kakšnih etapah sem moral prevzeti vlogo kapetana na cesti. Mislim, da sem se kar dobro znašel. Uživam v tem. Vsako dirko mi je lažje. Nikoli ne bom mogel zmagati na tritedenski dirki ali velikih dirkah, ampak sem lahko del tega, kar mi je v veselje. To je sanjska služba."

Novak s svojo predanostjo in ekipnim duhom dokazuje, kako pomemben del ene najbolj prestižnih ekip na svetu je. Njegov cilj je nastopiti na Dirki po Franciji in naredil bo vse, da si morda izbori mesto med osmerico: "Poizkušal bom biti optimalno pripravljen. Toura nisem vozil in ne morem govoriti, kakšne so tam hitrosti. Glede Toura je malce strahospoštovanja. Po eni strani me je malce strah, po drugi bi rad nas stopil. Mislim, da je čas, da poizkusim s Tourom in vidimo, kaj dejansko je. Ali je res tako težko kot strašijo. Bomo videli, kaj bodo rekli. Bom pa naredil vse, da bi si izboril mesto."