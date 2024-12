Revolucija z umetno inteligenco, Tadej Pogačar podal svoje mnenje #video

Umetna inteligenca (UI) se vse bolj uveljavlja v profesionalnem kolesarstvu in obsega številna področja, kot so priprave, strategije in analiza rezultatov. Dr. Jeroen Swart, profesor športne medicine na Univerzi v Cape Townu, ki ima v ekipi UAE Emirates Tadeja Pogačarja vlogo koordinatorja pri treningih in je zadolžen za njihovo izvedbo, se je razgovoril o vključevanju UI v kolesarstvu. Swart je predstavil možnosti, ki jih ponuja UI, od analize podatkov do simulacij v navidezni resničnosti, medtem ko je kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar za Sportal delil svoj pogled na ravnovesje med tehnologijo in človeškim pristopom.

Umetna inteligenca je vse bolj prisotna v življenje ljudi in glede na trend se bo to le še stopnjevalo. Vse bolj se jo vključuje tudi v šport, kar poudarja dr. Jeroen Swart, ki sodeluje s kolesarsko ekipo UAE Emirates. Poudarja, da je kakovost podatkov ključna za uspešno uporabo umetne inteligence: "Pred leti smo začeli razvijati lastno podatkovno platformo, ki zdaj dosega izjemno raven." Ekipa je ustvarila centraliziran sistem, ki združuje podatke z različnih naprav, kot so sledilci Wahoo, monitorji HRV Ultrahuman, podatki o spanju in samozapisi o počutju.

Pogled Tadeja Pogačarja o UI v kolesarstvu

"Kakovost podatkov je izjemna," pravi Swart. "Če v UI vnašate napačne ali nekakovostne podatke, bodo tudi rezultati napačni. Zato je temelj kakovostna osnova. Ta natančen pristop omogoča, da UI zagotavlja edinstvene vpoglede."

Vprašal bo Ano, kako bi lahko Pogačar osvojil Milano–San Remo

Ekipa sodeluje s podjetjem iz Združenih arabskih emiratov in njihova platforma presega navadno analizo podatkov. "Razvili smo pametni grafični sistem Ana, s katerim lahko z UI komunicirate kar preko govora. Odgovarja na vprašanja in ponuja vpoglede, ki na prvi pogled niso očitni," pojasnjuje Swart. To omogoča ekipi, da hitreje in učinkoviteje sprejema odločitve, ki temeljijo na podatkih.

Umetna inteligenca vse bolj prodira v vsakdanje življenje. Foto: Getty Images

Tehnologija omogoča celo postavljanje specifičnih vprašanj. Na vprašanje, ali so sistem že vprašali, kako bi lahko Tadej Pogačar osvojil dirko Milano–San Remo, se je nasmehnil: "Dobro vprašanje … Pravzaprav bom Ano vprašal naslednji teden in bom videl, kaj bo povedala. Ampak vam ne bom povedal odgovora. Morda pa bo imela odgovor na to vprašanje."

"S tradicionalnimi programi tega, kar zazna UI, ni mogoče zaznati"

A tehnologija gre še dlje. Med predstavitvijo na sedežu podjetja je ekipa raziskovala uporabo navidezne resničnosti (VR). S pomočjo 3D-očal so ustvarili 3D-simulacijo kolesarske etape Dirke po Franciji. "Ana lahko prikaže etapo dirke, 3D-profil in celo ponovi potek dirke z majhnimi virtualnimi kolesarji. Pri tem poudari ključne trenutke in podatke o zmogljivosti," razlaga Swart. "To ni zgolj ogled posnetkov, temveč pridobivanje vpogledov, ki jih med prenosom na televiziji iz spremljevalnega avtomobila ali s tradicionalnimi programi preprosto ne zaznate."

Swart te napredke opisuje kot transformativne, čeprav so še vedno v razvojni fazi. "Zdaj se učimo, kako najbolje izkoristiti to tehnologijo. Najtežje je vedeti, kaj vprašati. Odgovori so tam, a vprašanja morajo biti pravilno zastavljena," dodaja.

Pogačar o UI: Morda bo prinesla dobre vpoglede

Uporaba umetne inteligence v kolesarstvu je po njegovem mnenju v prihodnosti neizogibna, zato pričakuje tekmovanje med ekipami tudi v tem segmentu. "Vsaka ekipa bo morala vlagati v to področje. Mi smo imeli srečo, da imamo partnerje in vire, ki so že leta osredotočeni v razvoj UI. V Združenih arabskih emiratih je to področje močno razvito, kar nam daje edinstveno prednost," poudarja.

"Na koncu mislim, da lahko človek največ naredi s kolesarjem," pravi Pogačar. Foto: Reuters

Kljub navdušenju Swart ne izgublja smisla za humor. Na vprašanje, katero najnenavadnejše vprašanje so postavili Ani, pravi: "Najneumnejšega vprašanja se ne spomnim, a najzanimivejši odgovori šele prihajajo."

Na drugi strani ima Pogačar, največja zvezda kolesarstva, bolj prizemljen pogled. Na Sportalovo vprašanje je odgovoril: "Umetna inteligenca se kar razširja po svetu. Po družbenih omrežjih vidiš šale na to temo. A je lahko zelo uporabna. V športu je vedno bolj. Morda bo prinesla dobre vpoglede, kako dobro so kolesarji pripravljeni, kdaj niso. Na koncu mislim, da lahko človek največ naredi s kolesarjem. Za zdaj se še moreš preveč zanašati na umetno inteligenco." In kako se sam sooča z njo? "Osebno še ne, a so v ekipi že začeli uporabljati umetno inteligenco za treninge. Začeli so nekoliko več razpravljati o tem," je še odgovoril.