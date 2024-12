Kako se Tadej Pogačar znajde na snegu?

Tadej Pogačar je namreč na platformi Strava delil svoj trening. Iz tega je razvidno, da se je naš vrhunski športnik potil na tekaških smučeh, potem ko je pretekel skoraj 26 kilometrov. Za to je porabil eno uro in 43 minut, kar pomeni, da je za vsak kilometer potreboval nekaj več kot štiri minute. Za rekreativca je to zelo dober čas, s tem pa je Pogačar pokazal, da ima talent tudi za tek na smučeh.

Foto: Strava/Tadej Pogačar

Prav veliko časa za zimske avanture nima

26-letni Pogačar pa prav veliko časa za zimske podvige nima, saj ga že februarja čaka začetek nove kolesarske sezone. Svojo ekipo bo začel na domači dirki svoje ekipe, UAE Tour, kjer bo poskušal novo sezono nadaljevati tam, kjer je končal. Na vrhu.

Sanjska sezona

Tadej Pogačar je v sezoni 2024 spisal eno najveličastnejših sezon v zgodovini kolesarstva. Zmagal je na dveh tritedenskih dirkah (Dirka po Italiji, Dirka po Franciji), osvojil je kar 25 zmag, če štejemo še etapne zmage na večdnevnih dirkah. Prav tako se lahko pohvali z zmago na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Sezono je začel v slogu z zmago na Strade Bianche, nadaljeval z zmagoslavjem na Liege–Bastogne–Liege ter italijanskem Giru, nato pa v izjemnem ritmu nadaljeval vse do Toura in svetovnega prvenstva. Zaključek leta je obeležil z novimi uspehi na italijanskih klasikah, kjer je osvojil Giro dell'Emilio in Dirko po Lombardiji.