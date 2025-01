Španska legenda še ni odpisala Primoža Rogliča

"Logično je, da ga ne bo na Vuelti, je pa iz te njegove šale vseeno mogoče razbrati, da se zaveda, da je sezona zelo dolga, ob tem pa je zelo dober v prilagajanju in mislim, da pušča odprte vse možnosti," je Rogličeve načrte v pogovoru za Cyclingnews komentiral legendarni španski kolesar Pedro Delgado, ki zadnja leta komentira dirke za nacionalno špansko televizijo RTVE.

Primož Roglič je šestkrat dirkal na francoskem Touru, v letih 2021, 2022 in 2024 je odstopil zaradi padcev. Foto: Reuters

Danes 64-letni Delgado, ki je v času tekmovalne kariere zmagal tako na Touru (leta 1988) kot tudi dvakrat na domači Vuelti (1985, 1989), dobro razume, da se želi 35-letni Kisovčan (Red Bull - BORA - Hansgrohe) popolnoma posvetiti edinemu grand touru, ki ga v karieri še ni dobil, zanj na videz zakletemu Touru. "Na Touru je imel vedno težave, zanj bi bilo idealno, če bi zmago tam lovil, ko je bil mlad kolesar," meni Delgado.

"Na tej dirki resnično ni imel sreče, dejali bi lahko celo, da ga Tour ne mara, obenem pa sta tam Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar močnejša od njega," je še Španec našteval okoliščine, ki Rogliču ne gredo na roko, pa vseeno dodal: "Zaradi ponosa in borbenega duha pa je Roglič nekdo, ki ga ne moreš nikoli odpisati."

Brez skrbi za Pogačarja

Tadej Pogačar je doslej le enkrat dirkal na španski Vuelti, leta 2019 je tam zasedel tretje mesto. Foto: Guliverimage Svojo prvo zmago na Vuelti pa naj bi letos napadel Tadej Pogačar, čeprav tega v njegovi ekipi UAE Emirates XRG še niso stoodstotno potrdili. Eden od pomislekov je, da je le 14 dni po zaključku Vuelte v Madridu v Ruandi na sporedu članska cestna dirka na svetovnem prvenstvu, kjer bo Pogačar branil mavrično majico. To po mnenju Delgada ne bi smel biti problem.

"Če predvidevamo, da bo na Vuelti nastopil, bi bilo vse razen zmage zanj in za njegovo ekipo presenečenje. Glede na to, kakšen napadalen kolesar je, pa bi lahko do odločilne prednosti pred tekmeci prišel že v prvih dveh tednih dirke in se v zadnjem samo še branil. Njegovi konkurenti bi morali garati in ga loviti, on pa bi kolesaril znotraj svojih sposobnosti in bi na en način že počival. Na tak način bi bil zadnji teden Vuelte bolj kot ne le priprava na svetovno prvenstvo," razmišlja Delgado.

