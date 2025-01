"Tour je dirka, ki mi ni pretirano všeč," je glavni zvezdnik ekipe Alpecin-Deceuninck, ki se ji je v letošnji sezoni pridružil tudi slovenski kolesar Gal Glivar, priznal v pogovoru za Sporzo.

"Razen tega, da poskušam zmagovati na etapah in obleči rumeno majico (oboje je v preteklosti že odkljukal, op. p.), na Touru ne morem doseči kaj dosti. Raje bi odpeljal pet dirk, na katerih bi bil v igri za zmago, kot pa 20 etap, v katerih se polovico časa ne potegujem za zmago."

Vloga pomočnika ga razbremeni

Se je pa na zadnjih izvedbah Toura van der Poel odlično znašel v vlogi sprinterskega pomočnika Jasperja Philipsena. "Kadar je na dirki Jasper, je moj cilj pomagati pri tem, da osvoji čim več etapnih zmag. To mi ustreza in me razbremeni," je priznal nekdanji svetovni prvak, ki bo letos več pozornosti namenil gorskemu kolesarstvu.

"Če bi lahko izbiral, potem bi letos rad osvojil naslov svetovnega prvaka v gorskem kolesarstvu. To mi še ni uspelo, je pa to nekaj, kar je še vedno v moji podzavesti."

Prav tako mu v bogati rezultatski vitrini manjka tudi naslov olimpijskega prvaka v gorskem kolesarstvu (disciplina olimpijski kros, v kateri kraljuje Tom Pidcock).

Z olimpijskim krosom ima neporavnane račune. Na olimpijskih igrah v Tokiu je grdo padel. Foto: Guliverimage

Še ena olimpijska priložnost: Los Angeles 2028

Potem ko je v Tokiu klavrno pogorel (napačno je ocenil skok in grdo padel), v Parizu pa v gorskem kolesarstvu ni nastopil, mu ostane še ena olimpijska priložnost. Los Angeles 2028. "Olimpijske igre v Los Angelesu bodo skoraj zagotovo moje zadnje olimpijske igre," je izračunal van der Poel, ki bo takrat star 33 let. "Super bi bilo, če bi lahko tam nastopil na gorskem kolesu."

Za novo zmago na Flandriji bo moral premagati Pogačarja

A še prej ga čakajo obveznosti na cesti. Van der Poel tudi letos cilja na zmago na spomenikih, na dirki po Flandriji in dirki Pariz–Roubaix, kjer je zmagal že lani.

Zmaga Tadeja Pogačarja na Flandriji leta 2023:

A ride for the ages from @TamauPogi 😲🏆



Marvel at Tadej Pogačar's masterpiece yesterday at the Tour of Flanders.

________

🇧🇪 #RVV #RVV23 pic.twitter.com/5in4upksEE — Velon CC (@VelonCC) April 3, 2023

Če bi na Flandriji zmagal tudi letos, bi bila to njegova četrta zmaga na tej prestižni enodnevni klasiki, kar je največ v zgodovini. A če bo želel zmagati, bo moral ugnati svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja.

"Težko ga bo premagati, je pa to izziv, ki ga z veseljem sprejemam," je napovedal Nizozemec. "Vsi razmišljamo o tem, kako lahko zmanjšamo zaostanek za Pogačarjem. To bo nujno, če ga želimo premagati na Flandriji. Morda je to izvedljivo z nekoliko drugačnimi in težjimi treningi. To je tudi razlog, da sem se odločil preskočiti tekmo svetovnega pokala v ciklokrosu v Benidormu, saj bom zaradi treninga v istem terminu lahko bolje pripravljen na pomlad."

