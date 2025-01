Primož Roglič je nesporna številka ena ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe in glavni adut za največje cilje v letu 2025. Glavni športni direktor Rolf Aldag nam je razkril podrobnosti priprav ekipe na ključni izziv dvojčka Giro d'Italia – Tour de France in zakaj verjamejo, da je slovenski šampion zmožen tovrstnega dvojnega koraka. Poudaril je tudi pomen Jana Tratnika kot ključnega pomočnika Rogliča. Razkril je vpoglede v razvoj Rogličevega pristopa k največjim dirkam, oblikovanje strategij in psihološke priprave, pri čemer refleksije o pretekli sezoni ponujajo dragocene lekcije o strategiji in timskem delu.

Športni direktor Rolf Aldag poudarja, da je bilo v letu 2024 učenje o Primožu Rogliču predvsem razumevanje, kako se slovenski kolesar loteva dirk – kaj si želi, kako dirka in kako naj ga ekipa podpira. Ob spremljanju s strani je bilo videti, da so bile storjene tudi napake, a po mnenju Aldaga ni šlo za napake, temveč za postopno razumevanje specifičnih Rogličevih potreb. "O vsem se lahko pogovarjaš za mizo, na koncu pa moraš to udejanjiti na dirkah. Denimo, kje želi biti v skupini, kdo ga naj obkroža … Te stvari so specifične in treba se je privaditi. To je proces in počutimo se, kot da smo na tem področju naredili velik napredek," je v pogovoru s slovenskimi novinarji dejal Aldag, ki je uspeh ekipe na Vuelti 2024 označil za potrditev njihove strategije.

Glavni športni direktor Rolf Aldag je spregovoril o Primožu Rogliču. Foto: Ana Kovač

Odločitev za dvojni Giro in Tour

Ena Rogličevih najdrznejših potez za leto 2025 je odločitev, da se osredotoči na Giro d’Italia in Tour de France. Aldag je razkril, da te odločitve niso naložili Rogliču, temveč se je razvila skozi pogovore znotraj ekipe. "Ni šlo za to, da bi mu rekli, da mora to narediti. To je bila odločitev ekipe," je pojasnil Aldag. Cilj je bil pristopiti k velikim dirkam na način, ki ne bo preveč obremenil Rogliča, da bo še vedno imel dovolj časa za družino in se bo dobro pripravil. Ko je eden v vrsti športnih direktorjev ekipe Enrico Gasparotto srečal Rogliča, da bi se pogovorila o načrtu Giro – Tour, se je izkazalo, da je Roglič imel enako idejo, zaradi česar je bila odločitev enostavna, poudarja Aldag.

Jasen načrt za Tour de France

Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries Čeprav Aldag priznava, da je Tour de France najprestižnejša dirka, poudarja, da mora biti del jasnega in strateškega načrta, še posebej, ko si prizadevaš za dvojni Giro in Tour. Idealni scenarij za Roglo bi bil, da bi zmagal na Giru, s čimer bi se zmanjšal pritisk za Tour de France in bi tako našemu šampionu omogočili bolj sproščen in strateški pristop za dirko vseh dirk. "Če osvojimo Giro, bi pritisk izginil. To bi dalo več priložnosti za Tour, tako v smislu strategije kot pričakovanj," je na Sportalovo vprašanje o razbremenitvi s psihološkega vidika, če bi Rogliču uspelo še drugič po letu 2023 osvojiti Giro, odgovoril Aldag.

Pred enim letom je bilo malodane noro razmišljati o nastopu na dveh Grand Tourih in ob tem iskati pot do zmag na obeh tritedenskih dirkah. Tadeju Pogačarju je to uspelo v velikem slogu in v prihodnje bo vse več kolesarjev poizkušalo s tovrstnim pristopom.

"Mislim, da gre za vprašanje, kako to narediš. Če se odločiš, je treba uporabiti nove pristope, ki se večinoma nanašajo na trening in ne na dirke. Verjamem, da je mogoče. Verjamem, da se Primož lahko spopade s tem izzivom glede na izkušnje, ki jih ima. Veste, zakaj? Na Touru je bil fizično povsem potolčen, potem je naredil psihološki reset, odšel na hitro rehabilitacijo in se v vsega štirih tednih pripravil na Vuelto in jo osvojil. To kaže na njegovo odpornost in prilagodljivost."

Dvoboj mentorja in učenca: Roglič proti Vingegaardu?

Kateri bodo njegovi osrednji tekmeci na Giru, še ni povsem jasno. Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da bosta njihova osrednja aduta Juan Ayuso in Adam Yates, treba pa je še počakati na novico iz tabora Visma | Lease a Bike, saj naj bi se Jonas Vingegaard po vzoru Pogačarja in novem Rogliča prav tako spogledoval z dvojčkom Giro – Tour.

Bosta Roglič in Vingegaard na Giru tekmeca za rožnato majico? Foto: Reuters

Na ta odgovor bo treba počakati še do 14. januarja, ko bodo pri nizozemskem moštvu razgrnili karte za leto 2025. Zanimivo, ravno dan po predstavitvi tras za Giro d'Italia. O tem, ali bi Aldag rad videl Vingegaarda dirkati na italijanski tritedenski pentlji, je odgovoril: "Če sem iskren, se osredotočamo nase. No, in radi bi imeli razburljivo, zanimivo dirko, ki bi jo osvojili. Če se bo Jonas odločil priti in bomo na koncu zmagali, bi ga bilo lepo premagati. Spoštujemo kolesarje, veliko kombinacij je, zato ne moremo načrtovati, ali bo Jonas prišel ali ne. Za kolesarske navijače je super, če so najboljši na dirki. Mi imamo vpliv le na svoj načrt in tega se moramo držati."

Podpora ekipe

Ko je beseda nanesla na vlogo Rogličevih pomočnikov, je Aldag pojasnil, da bodo kolesarji, kot sta Daniel Martínez in Jan Tratnik, ključni za podporo Rogliču na Giru in Touru. Ekipna strategija vključuje skrb, da bodo ključni kolesarji sveži za obe dirki, da bo Roglič imel v najtežjih trenutkih ustrezno podporo: "Martinez bo ob Rogliču na obeh dirkah. Aleksandr Vlasov bo na Touru prav tako poleg in bo prišel na Tour svež. On ima velik potencial, vendar je pomembno, da ga v zgodnjem delu leta ne preobremenimo. Ob Primožu želimo imeti spočite kolesarje, na katere se bo lahko naslonil. Dani zagotovo je in mu bo v veliko pomoč. O Janu Tratniku moram povedati, da ga obožujem. Dolgo ga že poznam. Dobro vem, da so ga pri Quick-Stepu spregledali. In še vedno mi je žal zanj, kako so ga izpustili, saj veste, kaj lahko prispeva k ekipi. Potem sem slišal za njegovo zapuščino pri ekipi Bahrain Victorious. Lepo se vidi, kaj lahko prispeva k ekipi, in to niso samo izjemne zmage. Ogromno vlogo ima na cesti, kako prinaša podatke do športnih direktorjev … In zato je zelo cenjen v vsaki ekipi."

Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Zanimivo leto 2025 se torej obeta in visokoleteče cilje imajo pri Red Bull - BORA - hansgrohe, ki so s prihodom Red Bulla dvignili letvico na bistveno višjo raven, povrhu vsega pa se je tudi finančni vložek izdatno povečal. Govori se, da naj bi bil proračun ekipe okoli 50 milijonov evrov, zelo blizu takšnemu, kot ga imajo pri UAE Emirates. In njihov cilj je, da postanejo številka 1 med ekipami v svetu profesionalnega kolesarstva.