Če so v sezoni 2023 kolesarji moštva Jumbo-Visma osvojili vse tri Grand Toure, lani pod novim imenom Visma | Lease a Bike niso nobenega. Danski zvezdnik nizozemske ekipe Jonas Vingegaard se je huje poškodoval na aprilski Dirki po Baskiji, a se do francoskega Toura le sestavil in tam izzval slovenskega superšampiona Tadeja Pogačarja. Priznati mu je moral poraz, zato se je priprav na sezono 2025 lotil še posebej zavzeto.

Težko leto za Van Aerta in Vingegaarda

Za to so imeli tudi objektivne razloge. S poškodbami sta se ubadala nosilca ekipe, Vingegaard in tudi belgijski as Wout Van Aert, ki si je pri padcu na klasiki Skozi Flandrijo polomil ključnico in nekaj reber. Vse tri tritedenske dirke leta 2024 sta dobila Slovenca, Tadej Pogačar Giro in Tour, nekdanji član Visme Roglič pa v dresu Red Bull - BORE - hansgrohe še četrtič v karieri Vuelto. Vsi trije porazi vodstvo in člane nizozemske superekipe skelijo, Vingegaard in Van Aert pa se že lep čas zavzeto pripravljata, da bi v prihajajoči sezoni le resneje izzvala Pogačarja in zvezdniško zasedbo najbogatejše ekipe v karavani UAE Emirates.

Wout Van Aert je odločen, da se spet prikaže v najboljši luči. Foto: Reuters

Glavni cilj je Tour, seveda Jasno je, da si želijo pri Visma | Lease a Bike poleti osvojiti še tretjo skupno zmago na dirki vseh dirk, francoskem Touru z Jonasom Vingegaardom. Tam se pričakuje nov epski spopad s Tadejem Pogačarjem, utegnejo pa tudi v nizozemski ekipi kopirati lanski Slovenčev program in napasti dvojček Giro-Tour. Za zdaj še ni jasno, ali bo Vingegaard spomladi dirkal na italijanski pentlji ali se bo jeseni odločil nastopiti na španski Vuelti. Skoraj zagotovo pa bo na eni ali drugi tekmi naletel na slovenskega tekmeca, najbrž Rogliča na Giru in Pogačarja na Vuelti. Na francoskem Touru pa seveda pričakujemo vse tri. Vingegaard je že lani, kljub temu da je zaradi padca na Dirki po Baskiji izpustil ogrevalne dirke za Tour, na francoskih cestah edini izvedel kolikor toliko dostojen odpor izjemnemu Pogačarju in dirko končal dobrih šest minut za Slovencem, a ga je tudi premagal v 11. etapi. Van Aert je že razkril svoj program dirk sezone 2025 in na tem sta zabeležena tako Giro kot Tour, med spomeniki pa le Dirka po Flandriji in Pariz–Roubaix. Vingegaardov program še ni znan, marca naj bi dirkal na dirki Pariz–Nica in Dirki po Kataloniji.

"Smo ekipa z nizozemskimi koreninami, ampak imamo tudi veliko mednarodnih sponzorjev. Predvsem pa, če želimo biti najboljši na svetu, potrebujemo najboljše kolesarje," pravi Nemec Grischa Niermann. Foto: Jumbo-Visma Še vedno z enim najvišjih proračunov

Tudi Visma | Lease a Bike sodi med najbolje financirana profesionalna moštva v svetovni seriji, njihov proračun naj bi znašal "severno od 50 milijonov ameriških dolarjev", so pred časom preračunavali v različnih tujih medijih. UAE naj bi imel na voljo 60 milijonov. Visma se je v eri Primoža Rogliča razvila v najboljšo ekipo na svetu, zdaj pa njeno prevlado izziva Pogačarjev UAE. Nizozemci so ugotovili, da so potrebne spremembe in se preusmerili iz kadrovske politike, po kateri so prednost dajali domačim, nizozemskim kolesarjem, v bolj svetovljansko.

Rogliču sledil še Tratnik

Po sezoni 2024 so tako prevetrili postavo. Rogliču je v Red Bull - BORO - hansgrohe sledil še en slovenski as Jan Tratnik, odpovedali pa so se tudi uslugam nizozemskih kolesarjev, bratoma dvojčkoma Micku in Timu Van Dijku, ki sta prav tako odšla k Rogliču. Koenu Bouwmanu je po novem član Jayca AlUle in tako moštveni kolega slovenskega sprinterja Luke Mezgeca. Milan Vader se je pridružil moštvu Q36.5, pomembni cestni kapetan Robert Gesink pa se je pri 38 letih upokojil.

Simon Yates (desno) ostaja tekmec brata dvojčka Adama (levo). Foto: Reuters

Odmik od nacionalne politike

"Smo ekipa z nizozemskimi koreninami, ampak imamo tudi veliko mednarodnih sponzorjev. Predvsem pa, če želimo biti najboljši na svetu, potrebujemo najboljše kolesarje," je konec novembra v intervjuju za Wielerevue odmik od nacionalnega vzorca zagovarjal glavni športni direktor moštva Visma | Lease a Bike Nemec Grischa Niermann. Poudaril je, da bi v primeru, da bi imeli na izbiro Nizozemca ali tujca iste kakovosti, zagotovo vzeli domačega kolesarja, ker pa teh na tržnici ni na pretek, je glavni cilj, da dobijo najboljšega mogočega tekmovalca.

Kadrovske spremembe

Prišli Odšli Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike Development) Koen Bouwman (Jayco-AlUla) Tijmen Graat (Team Visma | Lease a Bike Development) Mick van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe) Menno Huising (Team Visma | Lease a Bike Development) Tim van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe) Jorgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike Development) Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) Axel Zingle (Cofidis) Milan Vader (Q36.5) Simon Yates (Jayco-AlUla) Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale) Victor Campenaerts (Lotto Dstny) Robert Gesink (upokojitev) Daniel McLay (Arkéa - B&B Hotels) Niklas Behrens (Lidl - Trek Future Racing)

Pripeljali Simona Yatesa

V preteklosti so stavili na Toma Dumoulina, ki ni izpolnil potenciala, pa tudi Robert Gesink, Wilco Kelderman in Steven Kruijswijk, ki so veliko obetali, so se naposled razvili le v odlične pomočnike. Dobrega hribolazca so morali poiskati drugje, našli so ga skoraj naključno v Rogliču, tega pa je kot glavni adut ekipe nasledil Danec Jonas Vingegaard in zaupanje v letih 2022 in 2023 poplačal z dvema zmagama na Dirki po Franciji.

Tudi za sezono 2025 so sestavili strahospoštovanja vredno ekipo. Iz Jayco AlUle so v svoje vrste privabili izkušenega 32-letnega Britanca Simona Yatesa, brata dvojčka nepogrešljivega Pogačarjevega pomočnika pri UAE Emirates Adama Yatesa. Njegov prihod zagotovo obeta zanimivo tekmovalno dinamiko med najbolje rangiranima ekipama world toura. "preprosto ni nizozemskega kolesarja, ki bi lahko počel, kar počne Simon," je izbiro pojasnil Niermann.

Z Vingegaardom, Van Aertom, Christophom Laportom, Matteom Jorgensonom, Seppom Kussom in zdaj Simonom Yatesom imajo dodobra popolnjene vse najpomembnejše vloge v ekipi, za nameček pa bodo učinek vselej nepopustljivega Jana Tratnika poskušali nadomestiti s prekaljenim belgijskim veteranom Victorjem Campenaertsom, ki je prišel iz Lotto Dstny, iz razvojnega oddelka, svoje ekipe Visma | Lease a Bike Development so med člane napredovali Britanec Matthew Brennan, Norvežan Jorgen Nordhagen ter Nizozemca Tijmen Graat in Menno Huising. Iz mladinskega pogona Lidl - Trek Future Racing je prišel Nemec Niklas Behrens, iz Arkee Britanec Daniel McLay in iz Cofidsa 26-letni francoski specialist za enodnevne dirke Alex Zingle.

Ekipa Visma | Lease a Bike za leto 2025: Edoardo Affini (28 let), Niklas Behrens (21), Tiesj Benoot (30), Matthew Brennan (19), Victor Campenaerts (33), Thomas Gloag (23), Tijmen Graat (21), Per Strand Hagenes (21), Menno Huising (20), Matteo Jorgenson (25), Wilco Kelderman (33), Olav Kooij (23), Steven Kruijswijk (37), Sepp Kuss (30), Christophe Laporte (32), Bart Lemmen (29), Daniel McLay (33), Jørgen Nordhagen (19), Ben Tulett (23), Cian Uijtdebroeks (21), Attila Valter (26), Wout van Aert (30), Dylan van Baarle (32), Loe van Belle (22), Tosh Van der Sande (34), Julien Vermote (35), Jonas Vingegaard (28), Simon Yates (32), Axel Zingle (26).

