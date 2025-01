Konec "medenih tednov", z orjaškim proračunom in Primožem Rogličem ciljajo na vrh

Nemška profesionalna kolesarska ekipa BORA - hansgrohe je v letu 2024 doživela evolucijo, s katero je nakazala, da se želi v naslednjih letih samozavestno spustiti v odkrit boj z velikani tega športa. V svoje vrste je privabila prekaljenega slovenskega šampiona Primoža Rogliča, s prihodom novega sponzorja, avstrijskega giganta energijskih pijač Red Bulla, pa je močno zrasel tudi njen proračun. In z njim seveda tudi ambicije. Če je bilo lansko leto zaradi velikih sprememb še nekako prehodno, je "medenih tednov" zdaj konec, v prihajajoči sezoni želijo izzvati UAE Emirates in Visma | Lease a Bike.

Kolesarska ekipa, ki jo je leta 2010 ustanovil Ralph Denk in od leta 2017 nastopa v svetovni seriji, je v preteklosti že dosegala izjemne uspehe, najuspešnejše doslej je bilo leto 2019, v katerem je zbrala 47 zmag, zanje pa so skrbeli predvsem sprinterski asi kot so Sam Bennet, Pascal Ackermann in slavni slovaški šampion Peter Sagan, ki je dres nemške ekipe nosil od leta 2017 do 2021.

Leta 2022 jim je Avstralec Jai Hindley pridirkal prvo zmago na Grand Tourih, ko je osvojil italijanski Giro, lani pa so v vitrino trofej lahko dodali še špansko Vuelto, ki jim jo je priboril slovenski novinec Primož Roglič. Prekaljeni Zasavec je lani poskrbel za kar osem od dvanajstih zmag ekipe na ravni svetovne serije (skupno jih je bilo 24), ob Vuelti je skupno zmago slavil še na Kriteriju po Dofineji, preostale štiri pa sta moštvu, ki se je v začetku sezone preimenovalo v Red Bull - BORA - hansgrohe, prinesla Rus Aleksandr Vlasov in avstralski sprinter Sam Welsford.

Najvišji cilji, v ospredju pa seveda sloviti Tour de France Cilji prerojene ekipe Red Bull - BORA - Hansgrohe so najvišji. Želijo si postati številka ena, kar zadeva dirke, pa se cilji ekipe povsem ujemajo z osebnimi cilji Primoža Rogliča. Tako Zasavcu kot nemško-avstrijski ekipi manjka ena velika in pomembna lovorika, skupna zmaga na dirki vseh dirk, francoskem Touru. S to bi lepo zaokrožili zbirko tritedenskih pentelj. Roglič je Giro osvojil leta 2023 (za Vismo), lani še četrtič Vuelto, kar je bila prva španska zmaga tudi za Red Bull - BORO - Hansgrohe. Ta je Giro slavila leta 2022 z Jayem Hindleyjem. Jay Hindley je leta 2022 poskrbel za prvo zmago Bore na grand tourih, osvojil je italijanski Giro. Foto: Guliverimage Letos bo Roglič po Pogačarjevem receptu dirkal na dvojčku Giro – Tour. Če bi bil spomladi uspešen na italijanski pentlji, bi to psihološko zelo pozitivno vplivalo tudi na poletni Tour, na katerem je imel Roglič v zadnjih obilico smole. Tudi lani ga novi ekipi ni uspelo ustrezno zaščititi pred padcem. "Če osvojimo Giro, bi pritisk izginil. To bi dalo več priložnosti za Tour, tako v smislu strategije kot pričakovanj," nam je nedavno na pripravah v Španiji povedal glavni športni direktor Rolf Aldag. Da bi resno izzvali mogočni Pogačarjev UAE Emirates, pa samo osredotočanje na Grand Toure še zdaleč ne bo dovolj. UAE Emirates so lani zbrali osupljivih 81 zmag, 24 od teh jih je prinesel Pogačar, ekipa pa je s 37.407,6 točke leto končala trdno na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Drugouvrščena Visma | Lease a Bike je zbrala 20.428 točk (32 zmag), tretji Soudal Quick-Step 18.154 (34 zmag), četrti Lidl – Trek pa 17.989 (42 zmag). RB – BORA – Hansgrohe je bila s 16.894,3 točke peta ekipa sezone 2024.

Prihod bogatega sponzorja je povzročil povišanje proračuna ekipe. Tega ocenjujejo na okoli 50 milijonov evrov, kar ekipo uvršča med najbogatejše v svetovni seriji, sezona 2025 pa bo prva, ko bodo ta sredstva tudi optimalno uporabljena. Lani, denimo, je njihove kolesarje v slabem vremenu tudi zeblo, kar pomeni, da niso imeli najkakovostnejših oblačil. Tudi Roglič sam je poudaril, da vse vpletene čaka še veliko dela, da bi ujeli najboljše ekipe v kolesarski karavani, in temu delu so se posvetili nadvse resno in zavzeto.

Po sezoni 2024 so bili aktivni tudi pri kadrovanju. Moštvo so zapustili trije nemški asi, ki so za BORO v preteklosti že nabirali zmage, Emanuel Buchmann, Lennard Kämna in Maximilian Schachmann. Nove izzive so našli pri Cofidisu, Lidl - Treku in Soudal Quick-Stepu. Odšla sta tudi Avstrijca Patrick Gamper in Marco Haller, pa 27-letni kolumbijski hribolazec Sergio Higuita in izkušeni 32-letni specialist za vožnjo na čas, Luksemburžan Bob Jungels. Preselil se je tudi mladi nemški up Luis-Joe Lührs. 21-letni Münchenčan se bo kalil v razvojni ekipi francoskega moštva AG2R La Mondiale.

Kadrovske spremembe

Prišel Odšel Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) Cesare Benedetti (upokojitev) Finn Fisher-Black (UAE Emirates) Emaniel Buchmann (Cofidis) Oier Lazkano (Movistar) Patrick Gapmer (Jayco AlUla) Gianni Moscon (Soudal Quick-Step) Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) Giulio Pelizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizane) Sergio Higuita (Astana) Laurence Pithie (Groupama – FDJ) Bob Jungels (Ineos Grenadiers) Mick Van Dijkse (Visma | Lease a Bike) Lennard Kämna (Lidl – Trek) Tim Van Dijke (Visma | Lease a Bike) Luis-Joe Lührs (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) Maxim Van Gils (Lotto Dstny) Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step)

Veliko zanimivejši so prihodi v ekipo, ki ne skriva visokih ambicij. Glavnemu adutu moštva Rogliču je iz Visme sledil še en slovenski as Jan Tratnik. 34-letni Idrijčan je prava lokomotiva in izjemen ter požrtvovalen pomočnik, čigar vrednost je v vsaki ekipi neizmerljiva. Roglič in Tratnik sta zdaj najstarejša in najbolj prekaljena člana Red Bull - BORE - Hansgrohe. Obilico izkušenj v ekipo prinaša tudi italijanski specialist za enodnevne preizkušnje Gianni Moscon, ki je prišel iz Soudal Quick-Stepa.

Roglič in Jan Tratnik sta spet združila moči. Foto: Jaka Lopatič

Osvežitev nemško-avstrijskega moštva so še 23-letni Novozelandec Finn Fisher-Black, ki je lani dirkal za Pogačarjev UAE Emirates, njegov leto dni mlajši rojak Laurence Pithie, pa 25-letni španski univerzalec Oier Lazkano, 24-letna nizozemska dvojčka Mick in Tim Van Dijke, ki sta bila člana Visme, 25-letni Belgijec Maxim Van Gils in 21-letni italijanski up Giulio Pellizzari, ki se najbolje znajde na zahtevnih klancih in je v 16. etapi lanskega Gira na enem od takšnih izzval celo superšampiona Tadeja Pogačarja.

Ekipa Red Bull - BORA - Hansgrohe 2025: Primož Roglič (35 let), Jan Tratnik (34), Roger Adrià (26), Giovanni Aleotti (25), Nico Denz (30), Finn Fisher-Black (23), Alexander Hajek (21), Emil Herzog (20), Jay Hindley (28), Jonas Koch (31), Oier Lazkano (25), Florian Lipowitz (24), Filip Maciejuk (25), Daniel Felipe Martínez (28), Jordi Meeus (26), Gianni Moscon (30), Ryan Mullen (30), Anton Palzer (31), Giulio Pellizzari (21), Laurence Pithie (22), Matteo Sobrero (27), Mick Van Dijke (24), Tim Van Dijke (24), Maxim Van Gils (25), Danny Van Poppel (31), Aleksandr Vlasov (28), Frederik Wandahl (23), Sam Welsford (28), Ben Zwiehoff (30)

Rogliču je iz njegovega nekdanjega moštva Visma | Lease a Bike že lani sledil belgijski trener Marc Lamberts, kar je močno prizadelo belgijskega asa Wouta van Aerta, iz Ineod Grenadier je prišel strokovnjak za aerodinamiko Daniel Bigham, sicer pa v Red Bull – BORI – Hansgrohe ne manjka niti slovenske pameti in znanja. Za prehrano kolesarjev skrbi slovenski fiziolog in nutricionist z doktoratom Univerze Birmingham, doktor Tim Podlogar, maser v ekipi je še Žiga Slak, nekdanjemu slovenskemu kolesarskemu profesionalcu Gregorju Gazvodi pa so zaupali vzgojo mladih upov v razvojnem oddelku ekipe Red Bull - BORA - Hansgrohe Rookies.

