"Čestitam mu za izjemno zmago. Če sem iskren, kolesarstvo spremljam predvsem zaradi njega. Ta šport sem spremljal že, ko sem bil mlad. Nekoč je bil moj idol Marco Pantani, a od takrat ga nisem prav veliko spremljal. Ko pa se je pojavil Tadej, naš človek, ki prevladuje v tem športu, me je to motiviralo, da mu začnem še bolj slediti," je na novinarski konferenci povedal Đoković.

Novak Đoković si želi spoznati Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Upa, da se kmalu osebno spoznata

Nole je že eden najboljših teniških igralcev na svetu, medtem ko Tadej Pogačar postaja eden najboljših kolesarjev. Beograjčan upa, da se nekoč srečata in prekrižata loparje ali pa zavrtita pedala. "Upam, da bova imela kmalu možnost, da se osebno srečava in greva malo kolesarit v klanec in igrat tenis. To bi bilo sijajno," je še povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam.

Spomnimo, da je Nole že pred meseci izzval Tadeja Pogačarja na način, da mu naš kolesar vrne servis, on pa mu bo skušal sto metrov slediti v klanec.

Foto: Guliverimage

Medtem ko se naš kolesarski as pripravlja na novo sezono, je Novak Đoković že začel igrati na OP Avstralije, prvem turnirju za Grand Slam. Srb se je že uspešno uvrstil v tretji krog tekmovanja in ostaja eden glavnih favoritov za turnirsko zmago. Ta bi bila že njegova 25. na turnirjih za Grand Slam, kar bi bil absolutni rekord v odprti dobi tenisa.

