Bradati pes iz škotskih višav

Bradati škotski ovčar je srednje velika pastirska pasma, znana po kosmatem kožuhu in živahnem značaju. Skozi zgodovino so se razvili v ljubeče spremljevalce in se priljubili družinam, kmetom in pasjim navdušencem po vsem svetu.

Sprva so bili pastirji

Pasma se je razvila pred nekaj stoletji, zapisi pa kažejo, da naj bi bila potomec nižinskih ovčarjev, ki so jih na Škotsko pripeljali v 16. stoletju. Te pse so parili z lokalnimi pastirskimi pasmami in tako ustvarili sodobnega bradatega ovčarja. Tradicionalno so jih uporabljali za pomoč pri paši, priljubljeni pa so postali zaradi svoje samostojnosti pri delu na razgibanem terenu in so tako pastirjem pomagali pri nadzorovanju črede.

Psi naj bi bili potomci nižinskih ovčarjev. Foto: Shutterstock

Imajo čudovito dlako

Ena najopaznejših lastnosti bradatih ovčarjev je njihova dolga, valovita dlaka, ki je enako dolga tudi na predelu obraza in jim daje bradat videz. Njihovo krzno je gosto in dvoslojno, kar jim zagotavlja zaščito pred težkimi vremenskimi pogoji. Lahko so različnih barv, vključno s črno, modro, rjavo in sivo, na šapah, glavi in prsih pa imajo ponavadi bele lise. Imajo izrazite oči, ki izžarevajo toplino in inteligenco.

Nadvse imajo radi človeško družbo

So veseli in neverjetno družabni psi, ki uživajo v človeški družbi. Zaradi igrivega in prijateljskega obnašanja so odlični hišni ljubljenčki za družine z otroki. Vendar pa so lahko tudi malo neodvisni, zato lahko treniranje predstavlja izziv. Doslednost, nagrajevanje in zanimiv trening so bistveni, da jih čim bolje vzgojimo in izkoristimo njihovo inteligenco ter željo po ugajanju.

So veseli in neverjetno družabni psi, ki uživajo v človeški družbi. Foto: Shutterstock

Ker imajo močan čredni nagon, imajo veliko energije in potrebujejo redno vadbo. Uživajo v dejavnostih, kot so tek, pohodništvo in igra prinašanja. Brez zadostne miselne in fizične aktivnosti se lahko začnejo dolgočasiti, kar vodi v neželeno vedenje, kot sta prekomerno lajanje ali uničujoče žvečenje.

Redna nega je ključna

Bradati škotski ovčarji imajo dolgo dlako, ki jo je treba redno negovati, da se ne bi zapletala. Od dvakrat do trikrat na teden jih moramo krtačiti, prav tako so pomembne redne kopeli, striženje krempljev in čiščenje ušes. Izpadanje dlake postane najopaznejše ob sezonski menjavi dlake, sicer pa je zmerno.

Bradati škotski ovčarji imajo dolgo dlako, ki jo je treba redno negovati. Foto: Shutterstock

Zdravstvene težave

Na splošno gre za zdravo pasmo z življenjsko dobo od 12 do 14 let. Nagnjeni so k določenim boleznim, vključno z displazijo kolkov, kožnimi vnetji in boleznimi oči. Ključni so redni veterinarski pregledi, uravnotežena prehrana in ustrezna fizična aktivnost.

Bradati škotski ovčarji so ljubki, energični in izjemni spremljevalci za ljudi z aktivnim življenjskim slogom. So marljivi, a tudi igrivi, zato se dobro znajdejo v različnih vlogah, kot so pastirski psi, razstavni psi ali hišni ljubljenčki. Bradati ovčarji že dolga leta osvajajo srca ljubiteljev psov s svojo neskočno količino energije, veselja in prav posebnega šarma.